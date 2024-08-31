暑假期間上海各類樂園景點相當熱門，近日，上海長寧警方破獲一起以優惠購票為幌子的詐騙案，涉案金額50餘萬元（人民幣，下同；約合新台幣225萬元），犯罪嫌疑人目前已被依法採取刑事強制措施。

瀟湘晨報報導，今年8月，上海市民陳先生報案稱，自己在網上購買迪士尼樂園門票時遭遇到了騙子。原來，他此前在網上結識了自稱從事票務代購生意的李某。李某告訴陳先生自己有相關從業經歷，所以能通過特殊管道獲得上海各類熱門景點的內部優惠門票。

陳先生有意購買的迪士尼樂園年卡，李某僅需「五折」的價格就能購得。陳先生抱著試試看的心態購入了5張年卡，發現均能正常兌換使用。經歷過先前的成功交易，陳先生對李某的購票能力深信不疑。

在接下來李某「優惠年卡即將售罄」、「購票量大主題酒店也可優惠」等說辭下，陳先生決定一次性購入價值50餘萬的「年卡」用於之後的商務接待和饋贈客戶。然而在分多次向李某轉帳共計50餘萬元後，陳先生卻遲遲未收到貨品，幾番催促後零星拿到的數張「年卡」也都無法正常兌換綁定。眼見李某的交貨日期一拖再拖，陳先生無奈之下只得來到派出所報案。

民警調查發現，李某後續發給陳先生的「年卡」兌換碼均為虛構偽造，其本人也有多次詐騙的前科。此次李某在收到陳先生全額款項後，未有購票履約的行為，存在明顯詐騙嫌疑。於是，民警在固定相應證據並確認李某暫住地後，第一時間將其抓獲。

李某到案後，承認了自己以「優惠購票」名義實施詐騙的犯罪行為。據李某交代，他由於平常揮霍無度，在經濟拮据後想到了「重操舊業」，以詐騙的方式來牟利賺錢。為了博取陳先生信任，最初向陳先生提供的多張年卡均為他在官網原價購買的，目的就是為了「放長線釣大魚」。後續騙得的50餘萬元也已被李某揮霍一空。

目前，犯罪嫌疑人李某因涉嫌詐騙罪，已被警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。