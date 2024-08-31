民眾黨主席柯文哲今（31）日凌晨移送北檢複訊，主張拒絕夜間偵訊，檢察官當庭逮捕，後續柯會向法院聲請提審。「最大柯黑」民進黨立委王世堅表示，他3年前曾送柯文哲「魔戒」，告誡柯不要迷戀權力，如今真是不勝唏噓。許多網友都感慨，「堅哥真的先知」。

柯文哲身陷政治獻金假帳案、4300萬元現金購買商辦、北市府時期三大案等多起爭議，檢廉30日大動搜索柯文哲住家、辦公室及前北市副市長彭振聲住處，傳喚柯、彭2名被告及柯妻陳佩琪、彭妻2名證人。經漏夜偵訊，31日凌晨，2證人獲請回，彭振聲遭聲押禁見，柯文哲因主張拒絕夜間偵訊，遭檢察官當庭逮捕，後續柯會向法院聲請提審。

與柯文哲在議會交手多年的王世堅，昨晚在臉書發文回憶，2021年9月16日，他在議會送柯文哲「魔戒」，告誡柯文哲「權力有如魔戒，戴上去就脫不下來了！」王當時也呼籲，柯文哲不應迷戀權力、濫用權力、只追求權力！

王世堅感嘆說，現在回想起這一段，再看到今天柯文堅被檢調搜索、帶走，「阿堅真是不勝唏噓！政治不難找回良心而已。」

許多網友都留言說，「權力使人墮落，使黨腐化」、「偉哉我堅哥，永遠的先知」、「堅哥真的先知」。還有網友關心，王世堅日前曾說若柯文哲被羈押，會帶便當去看他，「堅哥送便當哪天要講，大家一起去」、「堅哥便當準備好了嘛」。

★未經判決確定，應推定為無罪。