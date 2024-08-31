民眾黨主席柯文哲昨遭檢廉大動作搜索，今（31）日凌晨移送北檢複訊，主張拒絕夜間偵訊，檢察官當庭逮捕，後續柯會向法院聲請提審。民眾黨前立委、前北市府勞動局長賴香伶表示，她所感受到的就是「清算與威嚇」，雖然她對於近期紛擾也有疑惑，但也相信「政治不難，找回良心而已」，這句話柯文哲應該沒有忘記。

柯文哲身陷政治獻金假帳案、4300萬元現金購買商辦、北市府時期三大案等多起爭議，檢廉30日大動搜索柯文哲住家、辦公室及前北市副市長彭振聲住處，傳喚柯、彭2名被告及柯妻陳佩琪、彭妻2名證人。經漏夜偵訊，31日凌晨，2證人獲請回，彭振聲遭聲押禁見，柯文哲因主張拒絕夜間偵訊，遭檢察官當庭逮捕，後續柯會向法院聲請提審。

賴香伶昨晚在臉書發文，「夜裡，我想很多支持者心情都很低落，而我也有一些難過。這時雖然期待司法可以還柯P清白，但從早上到現在所感受到的就是清算與威嚇，以及對於政局的不確定。」

賴香伶說，她雖已非現任黨公職，但是對民眾黨還是有情感，人家說一榮俱榮、一損俱損，民眾黨還是一個小黨，是靠柯文哲撐起了一個藍綠時代之外的一個政治浪潮，她曾經是其中一員，也會不時關切黨的發展，近期的紛擾她心中也有一些疑問，「但是我相信『政治不難，找回良心而已』，這句話主席應該沒有忘記。」

賴香伶也說，「我也記得柯P說的那句話『希望台灣有我們會更好』，在這個關鍵時候，我想說：同舟共濟、風雨同行，柯P加油！」

網友也紛紛打氣留言，「看到善良的人被欺負成這樣有夠生氣的！」「看到善良的人被欺負成這樣有夠生氣的！」「心存善念 盡力而為」、「心存善念 盡力而為」。

★未經判決確定，應推定為無罪。