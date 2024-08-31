警消到場後立即布署一水線針對櫃體先進行灑水降溫，但因貨櫃鐵門已被上鎖無法入內灌救，只能找來里長與員警到場後破窗進行內部滅火動作，幸無人受傷。(圖／民眾提供)

業主擔憂昂貴的設備恐付之一炬業主心疼不已，一度想衝進仍在悶燒中的貨櫃搶救些設備，不過立即遭消防人員及員警制止。(圖／民眾提供)

金門縣金湖國中前空地一只貨櫃昨(30)日深夜接近23時30分左右突起火悶燒並冒出陣陣白煙，路過民眾發現後立即報警處理，消防局緊急派員趕往救援，不過因貨櫃鐵門已上鎖無法進行灌救，警消只能破窗灑水滅火，幸無人員受傷。

經了解，此貨櫃為金門縣觀光處將於10月初舉辦之「國際海洋藝術季」承攬水舞表演廠商裝載設備之用，如今幾乎付之一炬，業者損失慘重、欲哭無淚，只能盤整後再從台灣調缺件應急，不會影響水舞活動之辦理時間。

金門縣消防局表示，昨深夜23時32分接獲民眾報案指稱，位於金湖國中前方的一只貨櫃有白煙冒出的狀況，立即調派鄰近之金湖分隊出動2車4人趕往救援；警消到場後發現貨櫃呈悶燒冒煙情形，立即布署一水線針對櫃體先進行灑水降溫，但因貨櫃鐵門已被上鎖無法入內灌救，只能找來里長與員警到場後破窗進行內部滅火動作，幸無人受傷，至於詳細起火原因仍需由火調科調查中。

謝姓業主隨後也趕到火警現場關心情況，他表示，貨櫃內裝載的是準備辦理金門縣觀光處國際海洋藝術季水舞表演的控制設備，30日當晚才剛接好監控電視的電源，其他設備都還沒接就發生悲劇。擔憂昂貴的設備恐付之一炬業主心疼不已，還一度想衝進仍在悶燒中的貨櫃搶救些設備，不過立即遭消防人員及員警制止。對於財損業主表示還無法估算，只能待天亮後再盤整還有哪些可用的設備，不足的得趕緊從台灣調貨來應急，不會影響活動的舉辦時間。

消防局呼籲，對於各式儲放環境之電路及電器設備，應建立定期巡查確認機制，如有任何異狀應迅速撥打119求援，以爭取黃金救援時間。