一名南部企業老闆在某大學擔任講師，並指導女碩士生小美外，也聘請她到公司擔任助理。未料講師卻連續8次在研究室內，強脫她上衣親吻胸部，並「喇舌」。小美還向法官控訴講師充滿老人味「很噁心」，一審法官判講師2年徒刑。但二審講師認罪且與小美和解，改判2年，緩刑4年。

根據判決書，一名南部某公司負責人，應聘到某大學擔任講師，其指導的一名碩士班女生小美，也被應聘到他的公司擔任助理，兩人在校內還共同使用一間研究室。

但是小美控訴，講師在研究室內，8度對她伸出鹹豬手猥褻，不但從後面熊抱，親吻頸部、耳朵，甚至將手伸進衣服內揉胸，氣得小美不堪受辱，報警提告。

小美描述，講師在鎖門後把她逼到牆角，並把她外衣罩衫脫掉，掀開上衣，強吻她的乳頭，甚至舌頭伸到她的嘴巴，她不斷掙扎，且講師的味道很噁心，是一種老人的味道，某次還掙脫逃出去到樓下的7-11，並跟店長講這件事情。

但是講師辯稱，他並未將小美強逼到牆角、壓制在牆上，更從未脫去她外套、親吻胸部，只有擁抱小美，親吻她的嘴巴、撫摸其胸部。

一審法官依犯4個對受監督之人利用權勢猥褻罪，各處6月徒刑，可易科罰金。另犯4個強制猥褻罪，合併處2年徒刑。

但講師認為刑期太重上訴，且全部認罪，並在8月已與女方達成和解並付款完畢。二審法官認為女方已願意原諒被告，同意不再追究其刑事責任。台南高分院合議庭將原判決各罪所處之刑及定應執行刑部分，均撤銷，改判應執行2年，可易科罰金，緩刑4年，並應完成6小時法治教育課程。

★未經判決確定，應推定為無罪。