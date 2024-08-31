民眾黨主席柯文哲昨遭檢廉大動作搜索，今（31）日凌晨移送北檢複訊，主張拒絕夜間偵訊，檢察官當庭逮捕，柯向法院聲請提審。民眾黨籌組緊急應變小組，力挺柯文哲清白。網紅四叉貓曝光民眾黨中央委員的LINE群組內容，民眾黨立委林國成喊「穿草鞋！幹到底才有明天」，引發討論。

柯文哲身陷政治獻金假帳案、4300萬元現金購買商辦、北市府時期三大案等多起爭議，檢廉30日大動搜索柯文哲住家、辦公室及前北市副市長彭振聲住處，傳喚柯、彭2名被告及柯妻陳佩琪、彭妻2名證人。經漏夜偵訊，31日凌晨，2證人獲請回，彭振聲遭聲押禁見，柯文哲因主張拒絕夜間偵訊，遭檢察官當庭逮捕，並向法院聲請提審。

據中時報導，民眾黨昨召開臨時中央委員會議，決議由黨中央籌組緊急應變小組。與會者透露，內部討論時出現2種路線，一個是守法理性，一個是抗爭路線，也就是動員支持者。但與會人士多認為，抗爭路線不妥。

網紅「四叉貓」劉宇昨在臉書發文說，民眾黨昨召開記者會時，台中市黨部主委江和樹在記者面前玩手機，整個民眾黨中央委員的LINE群組內容都被看光光。還指出民眾黨立委林國成在群組喊話，「團結一致！很明顯政治打壓！擴大對政治抗爭、「穿草鞋！幹到底才有明天」。

貼文引發許多網友討論：「用4300萬現金買辦公室的黨還草鞋咧」、「號召穿草鞋然後我戴勞力士如同黨很窮但我帶4300萬去買房一樣」、「小草很可憐了，還要做成草鞋QQ」、「總是不缺這種八股喊燒的老人」。