民眾黨主席、台北市前市長柯文哲因京華城容積獎勵案，遭到檢廉單位搜索並帶回約談，目前柯文哲因拒絕夜間偵訊遭檢方拒絕，柯的委任律師也聲請提審，目前待法官決定中。不過民進黨台北市議員簡舒培則指出，當黨主席接受司法調查，整個民眾黨居然還有心情搞選舉、喊口號，只顧著政治操作帶風向，絲毫不管柯文哲被司法調查該怎麼辦。

簡舒培指出，柯文哲本人過去對外都表示要檢調「快來約談」，結果檢廉單位上門搜索，並將其帶回約談時，卻還聲稱這是「主要在野黨主席的個人住家和中央黨部被搜索」、「請執政當局說清楚，他們有什麼證據和合理理由搜索。」

她強調，無論是第一時間發的聲明，還是成立緊急應變小組的記者會上，民眾黨一再指控北檢「逾越偵查範圍」、質疑北檢搜索黨部的合理性，在北檢明確指出搜索範圍「該政黨之中央黨部僅侷限在柯姓被告之辦公室」後，還嘴硬稱民眾黨部沒有設柯文哲辦公室。

簡舒培也質疑，檢廉一早前往民眾黨部搜索的時候，第一個到場的人是誰？不就是具有「律師」身份的黃珊珊嗎？如果搜索過程真的有不合規之處，為何身為律師的黃珊珊沒有提出抗議？

此外，針對柯文哲遭檢廉單位搜索約談後，民眾黨成立緊急應變小組，簡舒培也分析，不只記者會上沒有黃珊珊、陳智菡這兩個在北市府時期跟柯文哲最親密無間的兩個人，就連緊急應變小組的共同召集人，也沒有黃珊珊這個民眾黨內最熟悉台北市政的人，坐在C位的黃國昌過去談到京華城案的時候，還都表現出一副不清楚、不了解的樣子。

「一群根本不清楚京華城案爭議點在哪的人，開了一場記者會大罵檢調，會後還一起大呼口號，不知道的還以為在選舉提名造勢。」簡舒培說，作為台灣主要政黨之一，民眾黨跟黃國昌在遇到黨主席遭司法調查時，膝反射居然是瘋狂帶「政治迫害」的風向，帶頭抹黑司法威信，但台灣人民早就對民眾黨跟柯文哲這個「政治受虐兒之術」感到疲倦，到底誰才是「政治腦凌駕司法」，大家都看得很清楚。

★未經判決確定，應推定為無罪。