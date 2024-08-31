民眾黨主席柯文哲昨遭檢廉大動作搜索，今（31）日凌晨移送北檢複訊，主因主張拒絕夜間偵訊，遭檢察官當庭逮捕，向法院聲請提審。前衛福部長、政委陳時中表示，10年前很多人替柯文哲歡呼投票，誰知道10年後竟然為柯文哲可能面臨牢獄之災感到高興，這反差實在是有夠大。

柯文哲身陷政治獻金假帳案、4300萬元現金購買商辦、北市府時期三大案等多起爭議，檢廉30日大動搜索柯文哲住家、辦公室及前北市副市長彭振聲住處，傳喚柯、彭2名被告及柯妻陳佩琪、彭妻2名證人。經漏夜偵訊，31日凌晨，2證人獲請回，彭振聲遭聲押禁見，柯文哲因主張拒絕夜間偵訊，遭檢察官當庭逮捕，向法院聲請提審。

據《中央社》報導，行政院政務委員陳時中昨晚出席台灣北社23週年感恩餐會，對於柯文哲遭搜索一事，陳時中表示，10年前有很多人替柯文哲拿旗子、歡呼、投票，抱持高度期待；但誰知道10年後，竟為柯文哲可能面臨牢獄之災感到高興，這反差實在是有夠大。

陳時中說，父親曾在他兒時談到「蓋棺論定」，亦即一個人要有信念，不論最後的變化，在閉上眼睛時，世人終究會給予評價。他強調，呼籲不要忘記自己的初心，因此未來他會繼續秉持初衷，繼續站在自己的岡位上，從健康台灣出發，讓台灣的健康更好。

★未經判決確定，應推定為無罪。