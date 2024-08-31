民眾黨主席柯文哲因京華城弊案被台北地檢署約談帶回，目前因拒絕夜間偵訊被檢察官逮捕後聲請提審；由於先前總統大選曾談過「藍白合」議題，加上國會近期藍白合作推動多項法案，國民黨前祕書長李乾龍被問及怎麼看待柯文哲的事情，稱「國民黨應該自立自強」，還表示「天理昭彰、人在做天在看」。

柯文哲因捲入京華城弊案，30日被台北地檢署兵分7路搜索約談，移送北檢複訊後柯提出拒絕夜間偵訊，檢察官認為柯涉犯《貪汙治罪條例》嫌疑重大且有串供之虞，諭知當庭逮捕，柯則向法院聲請提審。

李乾龍今天被問及因先前曾經「藍白合」，怎麼看待柯文哲一事，他說他覺得「國民黨應該自立自強，不要寄望別人」，自己先自立自強，「所謂自助、人助，天才會助你」，還說「我覺得天理昭彰，人在做天在看」，國民黨要自己先站起來，別人才會幫助你，不要寄望天上掉禮物給你。

★未經判決確定，應推定為無罪。