民眾黨主席柯文哲於台北市長任內期間捲入京華城弊案，台北地檢署30日一早兵分7路分別前往柯位於台北市金山南路二段住處、台玻大樓的民眾黨黨部內的柯文哲辦公室、前北市副市長彭振聲住處等地搜索，傳喚柯文哲、彭振聲2名被告、及包括柯妻陳佩琪、彭妻謝夏喬2名證人。昨晚請回陳及謝，31日清晨向法院聲押禁見彭，而柯則被當庭逮補，因認程序有問題聲請提審。台北地院31日召開提審庭，據悉，柯文哲抱怨檢廉全在問木可公司政治獻金法部分，「檢察官的策略就是車輪戰」。

檢廉30日一早即赴柯文哲位於北市金山南路二段10巷內的「大安尚御」華廈住處執行搜索，並當場交付傳票給柯文哲。據了解，柯文哲移送北檢複訊後，31日有提出拒絕夜間偵訊，檢察官當庭逮捕，後續柯向法院聲請提審。據悉，昨日偵訊重點，全圍繞在木可公司政治獻金部分。

據了解，提審庭開庭約35分鐘，柯文哲砲火全開。他在提審庭上嗆檢察官，表示搜索在野黨主席是司法制度首例，這個案子從早上7點開始搜索，訊問到半夜兩點，他認為違反人權，反嗆「檢察官的策略就是車輪戰」，檢廉拿不相關的題目來問，被拒絕以後才拿相關題目（京華城）來問，訊問要考慮每個人的狀態，他對這樣的制度非常不滿。

律師主張，檢察官從木可、政治獻金一路問到京華城，分別就是要用車輪戰的方式「疲勞訊問」柯文哲，法律程序對柯文哲並不公平。而且，檢察官認為柯文哲涉及京華城案，但這並不是逮捕通知書上的罪名，逮捕違反《刑事訴訟法》。律師表示，柯文哲身為民眾黨主席、前台北市長，程序必須更嚴謹。

至於檢察官認為，任由被告離去可能會串證，這只是臆測，沒有任何事實或證據可以佐證。檢察官訊問後的逮捕程序不合法。

檢方則反駁說，在訊問柯文哲前已經告知涉及貪污罪，至於柯文哲是否掌握木可公司，檢方沒有偵訊前很難釐清，難保木可不是貪污事項的一環，柯文哲逕自把木可公司和京華城案截然分開的說法，不能採信。

檢方表示，有向柯文哲建議可以休息3小時再訊問，但柯文哲拒絕，檢方審酌柯文哲涉及貪污之圖利罪，犯嫌重大有逃亡滅證之虞，倘若被告未完成訊問程序，即任其自由離去，將使案情晦暗不明之風險驟升而有妨害偵查目的，檢察官才依照《刑事訴訟法》規定予以逮捕，並告知相關權利。

檢方也認為，犯嫌重大、勾串和逃亡，都不是以柯文哲的供述為唯一證據，檢察官才剛開始問木可，就被拒絕偵訊，並不是沒問京華城案。

檢方認為，犯嫌有沒有重大，不是只評估柯文哲的供述，要審酌全部事證。全案的重要證據都已經在廉政署、北檢提示給柯文哲看過，柯文哲顯然已經能掌握檢察官的事證，加上同案被告和證人也都同步訊問，如果柯文哲逕自拒絕訊問及自由離去，就有可能把所知的勾串共犯證人。

檢方指出，當時有提出兩個方案和柯文哲溝通，包括先休息3小時或檢察官可以就重點快速詢問，但柯文哲先後拒絕。由於他在檢方偵訊時拒絕偵訊，不是司法警察詢問時拒絕，且柯文哲不是拘提到案，沒有停止夜間偵訊的問題。檢方考量他有一定年紀，可能要服藥，加上考慮他的身體可能疲倦，才會提休息方案，但同樣被拒絕。

檢方反指律師失言，強調法律之前人人平等，在任何狀況下，法律程序都應該嚴謹保障權利，檢察官針對所有被告都是如此，沒有對柯文哲比較嚴格。而且由偵辦木可案的檢察官先訊問，是因為檢察官採取團隊辦案，本來就有分工，律師誤解。

檢察官表示，如果依照律師的邏輯，被告如果都拒絕訊問，就沒有任何案件會有犯嫌重大的問題。