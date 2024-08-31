柯文哲聲請提審遭駁回 律師：審慎考量提出抗告

民眾黨主席柯文哲於台北市長任內期間捲入京華城弊案，台北地檢署30日一早兵分7路分別前往柯位於台北市金山南路二段住處、台玻大樓的民眾黨黨部內的柯文哲辦公室、前北市副市長彭振聲住處等地搜索，傳喚柯文哲、彭振聲2名被告、及包括柯妻陳佩琪、彭妻謝夏喬2名證人。昨晚請回陳及謝，31日清晨向法院聲押禁見彭，而柯則被當庭逮補，因認程序有問題聲請提審。台北地院31日召開提審庭，裁定聲請駁回，柯文哲並解返台北地檢署。

柯文哲在提審庭最後表示，從昨天早上7點多開始搜索，中午1點多開始在廉政署訊問，問到凌晨2點多，問了一整天，還拿不相關的問題來問，檢察官沒有考量當事人的個人狀況、時間，這個制度和做法是不對的。

裁定指出，本案柯文哲既經傳喚或自行到場，檢察官亦確有就京華城案訊問聲請人之事實或訊問之意，檢察官並於訊問後主張柯文哲有羈押之原因及必要，核與同法第228條第4項之規定相符，是本件所為之逮捕，應屬有據。

裁定表示，本件柯文哲聲請提審為無理由，應予駁回，並應解返原解交之機關即台北地檢署。