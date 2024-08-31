宜蘭縣三星鄉在前鄉長黃錫墉任內將三星公園打造成「搖搖洛克馬公園」，鄉公所要重建公園並復刻五分仔火車，因而拆解洛克馬，讓民眾感到惋惜。黃錫墉說，尊重現任鄉長，但洛克馬曾為地方觀光立下汗馬功勞，至今鄉民還難忘當時盛況。

民進黨籍黃錫墉擔任三星鄉長時，2014年正逢馬年，他請木工打造一座洛克馬，洛克馬還應邀到基隆海洋公園展示，但洛克馬因颱風而損毀，2017年不只重新打造洛克馬，還將前身是林業鐵路三星車站的三星公園，打造成「搖搖洛克馬公園」。

但鄉公所規畫將洛克馬公園重建回三星公園，獲得代表會支持與中央補助，重建經費約300多萬元，原本放置洛克馬的位置會改放1輛林業鐵道的五分仔火車，預計11月完工。

黃錫墉說，洛克馬除了到海洋公園展示，也有搭配花田一起現身，所創造的觀光效益讓農民、商家受惠；洛克馬被颱風破壞後，重新打造並讓三星公園成為洛克馬公園，就是要延續洛克馬的觀光價值與能量。

他說，洛克馬公園落成後，假日有遊客特別前來打卡拍照，公園鄰近農會的青蔥文化館，也讓觀光有連接性。黃錫墉表示，尊重現任鄉長，他不會有政治性的聯想，希望三星可以更好，跟當初洛克馬剛打造出來時一樣，讓觀光再創高峰。

現任鄉長是國民黨籍李志鏞，他表示，他上任後曾2次修復洛克馬，但洛克馬有內部鏽蝕嚴重等問題，也是在經過代表會決議後才恢復成原來三星公園的樣貌，洛克馬會修復後再找地方展示。