台中市20歲賴姓女騎士騎車行經北屯區興安路與瀋陽路閃燈路口時，與40歲李姓男子駕駛的租賃保母相撞，連人帶車被撞飛至對角處騎樓，後又撞上路停3部汽機車，傷重送醫。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市北屯區31日凌晨2時多傳出嚴重車禍，20歲賴姓女騎士騎車行經興安路與瀋陽路閃燈路口時，與40歲李姓男子駕駛的租賃保母車相撞，撞擊力道之大，賴女連人帶車被撞飛至對角處騎樓，後又撞上路停3部汽機車，傷重送醫，目前仍在加護病房治療，詳細事發原因及肇則尚待警方進一步釐清。

事故發生於31日凌晨2時21分，當時賴女騎乘普重機車沿興安路（閃黃燈），由北向南往文心路方向直行，李男則駕駛租賃保母車車沿瀋陽路（閃紅燈），由東向西往柳陽東街方向行駛。不料，雙方經過路口時發生碰撞，賴女連人帶車被撞飛至對角1處藥局騎樓，後又撞上路停1台汽車與2台機車，機車零件四散，人也傷重送醫。

據了解，事故發生時保母車正載著1名乘客前往機場，李男與乘客皆未受傷，賴女則全身多處擦撞傷、左腿骨折，送中國附醫救治，目前仍在加護病房治療。

警方表示，經酒測，雙方酒測值均為0（賴女抽血檢測），詳細肇事原因交由交通警察大隊分析研判。警方並呼籲，用路人行經路口時，應遵守交通法規及路權先後順序並留意前方路況、減速慢行，避免發生危險。