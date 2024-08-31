台鐵317列次新自強號近日發生離奇竊案，旅客反映廁所沒衛生紙，列車清潔人員補充後，很快又不翼而飛，讓清潔人員不堪其擾，在廁所外觀察，果真發現怪賊身影，鐵警依法盤查，在60多歲李姓乘客隨身包發現9卷衛生紙，他稱一直跑廁所，才多拿幾捲備用，訊後仍依加重竊盜罪嫌函送法辦。

鐵路警察局花蓮分局花蓮分駐所長吳忠岳說，19日晚間接到台鐵通報，新左營開往花蓮的317次新自強號列車，快到玉里站時好，幾個車廂的衛生紙都被偷走，清潔人員不斷接到民眾反映「廁所沒有衛生紙」，馬上補充但又被拿走，清潔人員不堪其擾，因此在車廂間來回巡視，發現一名可疑男子疑似搜刮衛生紙，通報警方到場。

警方獲報派員到花蓮站月台，等待列車抵達時，根據清潔人員指認，攔查60多歲李姓男子，並在他隨身背包中，起獲9捲衛生紙，李嫌聲稱因身體不適頻跑廁所，才多拿幾捲備用，警方訊後依刑法加重竊盜罪嫌函送花蓮地檢署偵辦。

鐵路警察局花蓮分局說，儘管車站、列車公廁均有廁紙供民眾無償使用，但是整捲取走即超過合理使用範圍，可依刑法竊盜罪究責，而且車站、列車犯案亦會構成加重竊盜要件，呼籲民眾勿貪圖小便宜，從事違法行為。