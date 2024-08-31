民眾黨主席柯文哲昨遭檢廉大動作搜索、約談，今（31日）凌晨遭當庭逮捕。名嘴陳揮文表示，民眾黨立委黃國昌曾經專訪過搜索柯文哲住處的檢察官，他也提醒柯文哲早就有基金會跟智庫，「館長你醒醒吧，不要被騙了」。

柯文哲身陷政治獻金假帳案、4300萬元現金購買商辦、北市府時期三大案等多起爭議，檢廉30日大動搜索柯文哲住家、辦公室，傳喚柯及證人柯妻陳佩琪。經漏夜偵訊，31日凌晨，陳佩琪被請回，柯文哲因主張拒絕夜間偵訊，遭檢察官當庭逮捕。

陳輝文昨在政論節目《新聞大白話》表示，去年民眾黨立委黃國昌主持廣播節目，曾經專訪過此次承辦柯文哲的檢察官姜長志，而帶隊搜索柯文住處的就是姜長志和忠組主任檢察官江貞諭，在柯文哲被搜索結束在家門外要發言時，也是這兩人擋在柯文哲前面，不願意讓柯發言。

陳揮文說，柯文哲被帶到廉政署偵訊，而廉政署的位置就在總統府後面，柯文哲本來是要問鼎總統的人，現在被帶到總統府後門的廉政署，不知道他做何感想。

陳揮文說，館長陳之漢在直播中說「柯文哲應該弄個基金會、政治人物都很愛用基金會」，但是柯文哲在2022年就成立基金會了，「館長你醒醒吧」，被檢廉搜索的就是台灣眾望關懷基金會、新故鄉智庫，「柯文哲有基金會和智庫，館長你不要被騙了」，館長之前講過柯文哲被偵訊就要帶人包圍北檢，館長千萬不要做這個動作。

陳揮文也說，柯文哲稱「用自己名字買商辦，監督力道更大」，睜眼說瞎話到這種地步，館長聽得進去嗎？柯文哲說「財團老闆也是市民」，但柯過去說財團是拿刀叉吃人肉，現在跟財團老闆去陶朱隱園唱歌，「這是你認識的柯文哲嗎？館長你不要在瞎挺了」，現在館長掌握的是情感上還寄託在柯文哲的那些人，但是柯文哲做這些事情，館長不知道，現在館長應該要告訴小草是非對錯是甚麼，看證據說話，一股腦的支持柯文哲是在寵壞他，如果柯文哲被檢調冤望就幫他喊冤，如果檢調拿出證據，就讓證據說話。

陳揮文也提到，柯文哲在被搜索後在家門口嗆執政當局，是在呼叫賴清德嗎？那就直接點名就好了。陳佩琪以證人身分被約談，應該是要釐清金流，彭振聲應該是要與柯文哲對質，至於柯文哲的結局，可能是聲押禁見、重金交保、無保請回，無保請回的可能性比較低。而羈押有三個要件，重罪五年、勾串滅證、逃亡之虞，真的要哀矜勿喜，相信檢調有的東西一定比北市議會還要多。