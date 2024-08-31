桃園市49歲曾姓女子4月15日清晨5時許，與47歲宋姓男友一同開車返家途中，疑因「面子問題」發生爭吵，車輛行經觀音區文林路時，曾女一時氣憤從副駕跳車，宋男通知救護車將人送醫，急救3小時仍宣告不治，因宋男在曾女開車門第一時間未馬上停車，經檢察官偵訊後依過失致死罪嫌偵辦，並責令宋男1萬元交保。宋男今（31日）遭桃園地檢署依過失致死罪嫌提起公訴。

警方調查，草漯派出所4月15日10時許接獲葬儀社業者通報有意外死亡案件，警方聯繫死者的宋姓男友到案說明。宋男稱，當天清晨他與女友一同從友人家中離開，要開車回龍潭的住處，途中他與女友因生活瑣事發生爭吵，行經文林路時女友無預警打開車門，他要求關門，但女友不從，並在文林路從副駕駛座跳出車外。

據悉，這對情侶當天去朋友家時，宋男欲前往超商購物，曾女疑似在友人面前對他口氣不佳，宋認為女友在外人面前不給他面子，2人離開後隨即在車上發生口角，女方情緒失控後開門跳車。

曾女跳車後重摔至路面並翻滾多圈，當場傷重失去意識，宋男看見女友跳車後隨即將車輛停下，趕緊通知救護車將人送醫急救，宋男也一同趕往醫院，但曾女仍因傷勢過重，經急救後於當天8時45分宣告不治。

大園警方表示，經調閱沿線監視器畫面，發現曾女早已將車門打開，以腳抵住車門，後來因氣憤難平故憤而跳車，宋男隨後停車下車查看，立即報案送醫，由於宋男於曾女開車門的第一時間未立即停車，經檢察官偵訊後，依過失致死案偵辦，並責令宋男1萬元交保。

檢方偵查後認定，宋男明知曾女友打開車門作勢下車，應立即減速慢行或路邊停車，防止女友墜車，但宋男卻仍持續行駛，已觸犯過失致死罪嫌，今偵結提起公訴。