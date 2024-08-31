一名婦人騎車離開醫院時，疑似跟車太近，導致她遭到柵欄擊落又送回急診室。（圖／翻攝自車輛交通事故研究所）

一名婦人騎車離開醫院時，疑似跟車太近，導致她遭到柵欄擊落又送回急診室。

下次不敢了！嘉義有位73歲的阿婆，日前到台中榮民總醫院嘉義分院看完病後要離開，疑似她騎乘機車跟隨前車太近，於機車出口處遭到柵欄砸頭，整個人連車摔飛在地，停車場人員發現後，趕緊報警，而院方也將婦人再送回醫院救治；對此，網友表示「一個不好把脖子折斷就麻煩了」、「頭過身就過，很可惜頭沒過」。

臉書粉絲專頁「車輛交通事故研究所」分享一段監視器影像，從影片中可見在某醫院的機車停車場，當時有男騎士於出口處繳完費後，待柵欄升起便騎車離開，豈料，後面一名阿婆疑似看著柵欄未放下，便匆匆的要離開，下秒，就被放下的柵欄擊中頭部，阿婆也失去重心，整個人便摔飛在地，所幸後方一輛廂型車及時煞住，未釀成追撞。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「感覺很痛」、「之前也有類似的」、「也許她是有繳費，只是她以為可以直接過」、「該繳的錢還是要繳，免費的最貴」、「一個不好把脖子折斷就麻煩了」、「偷機取巧差點沒命」、「是想逃票？」、「直接被擊落」、「下次不敢了」、「想省停車費，卻多花了醫療費和修車費」、「頭過身就過，很可惜頭沒過」。

這起事件是發生在嘉義台中榮民總醫院嘉義分院，一名73歲婦人到醫院就醫後，騎著機車要離開，由於她跟隨前車太近，於出口處遭到柵欄擊中頭部摔車，停車場管理人員發現後趕緊報警，而院方也立即對婦人送至急診室治療。

對此，醫院表示，已向停車場委外廠商確認事發經過，並報警處理，確認停車場設被無損後，也將這起事件登錄至工作日誌及病人安全事件系統，院方也加強宣導，提醒民眾在欄杆臂未完全放下並重新開啟前，切勿加速跟車。院區內也將設置更加顯眼的警示標語，提醒民眾注意行車安全；對此，警方表示，已受理該案件，並通知停車場廠商辦理公共意外責任險出險作業。