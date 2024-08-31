馬來西亞首都吉隆坡上周五（23日）一處鬧區 人行道突然塌陷，一名印度女遊客當場跌入深坑。

馬來西亞首都吉隆坡上周五（23日）鬧區發生女遊客跌落天坑的恐怖意外，這個坑洞是突然崩塌，深達8公尺，搜救人員努力多日仍未尋獲女子，只找到她的鞋子。由於下水道水流洶湧，太多垃圾穢物阻礙，有些管線甚至難以通過，搜救難度高，潛水人員行動充滿危險。當局周六（31日）表示已把尋人行動從「救援」改為「搜尋復原」，停止救援。吉隆坡道路安全也受到關切。

綜合新加坡亞洲電視台（CNA）、英國天空新聞（Sky News）31日報導，48歲的印度籍女子薇基雅叻楚米（Vijaya Lakshmi）約2個月前與夫婿家人到馬來西亞度假。預計23日返家這一天上午8時許，她走在市區印度清真寺路（Jalan Masjid India）的人行道準備返回住處，路面突然間塌陷，她摔進深8公尺的坑洞，救援行動開始後17小時，搜技人員找到她的拖鞋，除此之外沒有發現任何與她有關的物品與痕跡。

障礙物太多 部分管線過窄

吉隆坡救援當局表示，坑洞底部一條大型混凝土下水道結構破裂，失蹤女子有可能掉了進去遭水沖走。下水道內諸多硬物，女子無法隨水流一路沖向汙水處理廠的金屬過濾網。下水道不僅有許多阻礙通行的物體，有些水道洞距直徑僅60公分，難以通過，搜救員必須以平躺方式移動。

馬來西亞警消救援單位合力在吉隆坡印度清真寺路的天坑開挖搜救，尋找摔落坑洞的印度女遊客。（美聯社）

大雨導致水流大且急

吉隆坡近日大雨，下水道水位升高且水流快速，潛水人員進入下水道搜查難度大增，很可能無法撤離，除了出動搜救犬，也利用鋁帶攝影機、透地雷達等工具搜尋女子蹤影，更使用高壓水刀切割大型阻礙物沖走，8天過去了，仍未找到女子的下落。

此事發生後，距離現場50公尺處周三（28日）出現了第2個天坑，專家對於現場周邊路面結構完整程度表達憂心。馬來西亞聯邦直轄區首相署部長扎麗哈（Zaliha Mustafa）周六說明，經與警察、消防、救援、地質、汙水處理等政府單位、民間業者專家商量，也向內閣諮詢過後，做出了停止搜救的決定，以維護現場周邊居民遊客、搜救人員的安全。扎麗哈說，她事前也與印度駐馬來西亞外交官商議這項決定，家屬已獲知此一決定並表示理解。

印度籍女遊客跌落天坑第9天仍未尋獲，當局宣布放棄搜救。

扎麗哈還說，救援人員在下水道管路發現了一個「物體」，但由於水流湍急，顧及搜救人員自身安全，目前無法確認是否就是失蹤女子的遺體。警方將負責後續搜尋與復原作業，路面維修大約100公尺。吉隆坡市府將展開公用事業測繪（utility mapping）作業，針對整個吉隆坡地區結構完整檢視。

吉隆坡下方有石灰岩地質

有專家研判天坑出現的原因有幾種可能，包括地下施工過程過度抽取地下水、管線或下水道破損導致漏水侵蝕地下土壤層、附近採礦作業製造的大型空間引發坍塌。吉隆坡路面土壤下方是石灰岩層，雨水會積聚在石灰岩縫隙並產生侵蝕作用，石灰石溶解流失後縫隙變寬，導致上方路面不穩而塌陷。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）與吉隆坡市長雙雙強調首都整體安全無虞。不過，印度清真寺路一代的商家表示，居民與遊客都避免涉足當地，導致生意大幅下滑。