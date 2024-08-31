一起跨國婚姻糾紛近日在法院塵埃落定，原告小美（化名）控訴外籍丈夫阿德（化名）背棄婚姻，與同事小萱（化名）過從甚密，嚴重侵害其配偶權。小美因此向2人求償148萬，法院審理後認為阿德應賠償小美50萬元。可上訴。

根據原告小美的陳述，她與阿德於民國100年在尼泊爾結婚，隔年在台灣完成結婚登記。小美指出，小萱明知阿德已有妻室，卻自民國112年起與其往來，兩人甚至共同出國旅遊，阿德還在社群媒體上公開親密合照，對於友人稱呼兩人為「新婚配偶」毫不否認，進一步提出離婚訴訟，令小美身心俱疲。為此，小美依民法規定，要求阿德與小萱請求連帶賠償148萬元。

針對小美指控，阿德與小萱皆予以否認。阿德辯稱兩人僅為普通朋友，社群媒體上的合照皆在公開場合拍攝，並無越矩之舉。小萱亦表示，她與阿德僅是同事關係，並不知其已婚，兩人前往吉隆坡自助旅行，並非祕密行程。

法官認為，阿德與小美仍具婚姻關係，但阿德與小萱於112年曾同遊吉隆坡，兩人於旅途中多次靠近、摟肩，照片顯示出兩人關係親密，超出一般朋友的社交範疇。此外，阿德於社交平台上傳與小萱的合照，並未否認友人的「新婚佳偶」祝賀，法院認定阿德確實與小萱有超越普通朋友的交往關係，且情節重大，已侵害小美的配偶權。

然而，法院指出，小萱並不知阿德已婚，無法認定她在此事件中有故意或過失，故不需負擔賠償責任。至於阿德，法院認定其明知自己有婚姻關係，仍與小萱有親密交往，且提起離婚訴訟，顯然已違背夫妻誠實義務，侵害小美的配偶權，依法應負侵權行為損害賠償責任。

法院綜合考量雙方經濟狀況與社會地位，認為小美經營異國婚姻付出甚多，阿德的行為給她帶來巨大的精神痛苦，最終裁定阿德應賠償小美精神慰撫金50萬元。可上訴。