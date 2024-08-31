新北市新莊夜市日前一間服飾店遭到女竊賊偷走衣物，女老闆娘透過監視器畫面發現女竊賊手法老練。（翻攝自臉書爆料公社）

看起來長的水水竟做小偷！日前新北市新莊夜市有一間女服飾店遭竊，老闆娘透過監視器畫面，發現有名長腿女子於店門口挑選衣物時，竟隨手將價值390元的裙褲夾在手臂中帶走，老闆娘也表示，「竊賊手法老練」，並提醒附近商家要注意「第3隻手」。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳一段監視器畫面，他代替受害店家PO文，並指出28日晚間8時41分許，新北市新莊夜市內一間女服飾店遭竊，因此提醒附近商家要注意「第3隻手」，貼文中也說，竊賊手法老練，趁店員忙於店務時，竊取一件褲裙，竊得商品夾帶在身離開，不過，店內各角度監視器已經拍攝到竊賊犯案過程。

從監視器畫面可見，一名戴口罩穿著淺色上衣、黑色短裙的女子，走進一間服飾店前，先是看著擺設的服飾，並且不時的往店內觀看，接著女子便蹲下來拿起一見黑色裙褲，並將吊掛的衣架拆除擺在腿上，也不時的四處觀望，隨後，女子再翻動其他服飾。

接下來，女子便站起來，並將拆下的裙褲夾於左手臂，然後彎腰再繼續挑選合意的衣物，沒過多久，女子便拿著未付錢的裙褲轉身順勢轉身，並且再次觀看四周後大搖大擺地離開服飾店。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「上次不是被偷過了，又被偷喔」、「連1件褲裙也偷」、「好手好腳真可憐」、「很熟練的手法」、「動作很絲滑，看起來老江湖了」、「看起來人模人樣的，怎麼做這種事情」、「會不會整身都是偷來的」、「人長的漂亮心卻是歪的」、「看起來長的水水做小偷」。

警方表示，服飾店的何姓老闆娘已於29日下午4時許至新莊派出所報案，新莊分局依規定受理，並且調閱監視器釐清案情，已掌握1名可疑女子步行往景德路方向離開，將追查該女子身分。