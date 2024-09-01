大陸官員犯「政治錯誤」遭開除黨籍、公職不勝枚舉，但近期湖南省懷化市一名官員遭控嚴重違紀違法，除被指為撈取政治資本，急功近利，搞形象工程、政績工程，造成嚴重不良影響，更被指為「長期沉迷網路游戲」，貪圖享樂，玩物喪志而遭「雙開」處分，引發討論。

據大陸湖南省紀委監委30日晚消息，湖南省懷化市政協前黨組書記、主席印宇鷹嚴重違紀違法被開除黨籍和公職，其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

公開資料顯示，印宇鷹出生於1970年11月，長期在懷化市工作，曾任懷化市鶴城區委副書記、區長等職。2021年4月，印宇鷹任懷化市委政法委書記，2022年任市政協黨組書記、主席。

湖南紀委表示，印宇鷹為撈取政治資本，急功近利，自行其是，刻意打造檢查調研路線，搞形象工程、政績工程，造成嚴重不良影響；違規收受禮金，並多次接受可能影響公正執行公務的宴請；在組織函詢時不如實說明問題，為謀求政治升遷，跑官、買官；利用職權為親屬經營活動謀利。

紀委調查還稱，印宇鷹任性妄為，違規干預和插手市場經濟活動；貪圖享樂，玩物喪志，長期沉迷網路游戲，追求低級趣味；利用職務上的便利，為他人在工程項目承攬等方面謀取利益，非法收受財物，數額特別巨大；為謀取職務晉升，給予其他國家工作人員財物，情節嚴重。

無獨有偶，今年2月，《中國紀檢監察報》刊發了貴州省銅仁市生態環境局前黨委書記、局長張勇嚴重違紀違法案剖析一文。文中提到，張勇談到了自己在升遷無望後，逐步沉迷網路游戲，在其中尋求升級的滿足感，向他行賄的商人和自己儲值遊戲花費超過百萬人民幣。