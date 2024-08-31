為展現商圈多樣性、活絡地方經濟，東海藝術街商店街區管理委員會今(31)日下午3時到晚上8時，在東海藝術街柯比意廣場舉辦「夏日晚風 東海沁涼美食節」活動，以夏夜野餐為主題，首度結合台中爵士音樂節暖場音樂表演，更與商圈店家推出野餐組合及市集活動，現場吸引眾多居民及爵士老饕們來場午後的音樂盛宴。

東海藝術街商圈主委黃子倩表示，東海藝術街商圈聚集不同特色美食，如中式及異國餐廳、咖啡廳及風格小店，是許多在地民眾用餐、遊客挖寶的首選地。本次活動特別推出的二款野餐組合，更集合當地經典店家美食，如「在地好食野餐組」，有阿蘭貝爾的牛排飯、佛羅倫斯的海陸派對披薩、樺豐餐館的炸豬排三明治、背包貓咖啡館的烤厚格子鬆餅、小巷子豆花的仙草及越式好茶的紅綠茶飲品。

此外，「蔬式生活野餐組」主食則是阿育印度料理、佛羅倫斯的蔬食花園披薩及與在地好食相同的三款甜、飲品，皆是大人、小孩都愛的口味，也歡迎民眾安排東海商圈之旅、品嘗巷弄好滋味。

台中市經發局表示，本次活動亦邀請商圈業者參與現場擺攤，包含背包貓咖啡館、越式好茶、創意花式棉花糖、可圈可點烤甜甜圈等約10家文青店家，就算錯過限定野餐盒，還能讓民眾直接現場選購、搭配自己喜愛的組合，透過不同主題活動，讓民眾了解東海藝術街商圈特色，展現多元化面貌。

另外，今日活動邀請的爵士樂團則由青聰爵士三重奏、北中爵士大樂團、ILLusion Jazz Big Band和蘿絲小姐帶來精采演出，希望未來能有更多元的活動，讓民眾感受藝術街商圈活潑、多元、歡樂的氣氛。

經發局表示，東海藝術街商圈首度結合2024台中爵士音樂節，更是巡演活動的第一場次，而今年爵士音樂節活動主舞台將在10月份推出，歡迎大家一同享受豐富多彩的音樂文化。