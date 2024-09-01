民眾黨主席柯文哲京華城案纏身，檢方已向法院聲押禁見。民眾黨昨晚間在臉書號召小草今早齊聚台北地檢署。社民黨台北市議員苗博雅指出，北檢門口是法定集會遊行禁制區，若非市長蔣萬安放水，小草可能會有刑責。警局回應，尊重群眾表達言論的自由，原則採柔性處理，如有脫序行為則依法究辦，並已於今日上午10時5分第1次舉牌警告。

苗博雅指出，北檢門口是法定集會遊行禁制區，依法禁止任何集會遊行，現在是蔣萬安放水，若警局依法執行，小草可能會有刑責。

苗博雅也酸，立院快要開議，現在藍白是國會多數，民眾黨立委黃國昌記得提案，修法讓包圍法院合法化。

對此，台北市警局中正一分局督察組長陳育健回應，台北地檢署前屬《集會遊行法》第6條所列的禁制區範圍，除經主管機關核准外，無法依規定申請集會；但依據「偶發性及緊急性集會遊行處理原則」及「公民與政治權利國際公約」的精神，警方尊重群眾表達言論之自由。

他表示，依《集會遊行法》第26條規定，考量人民集會權利與其他法益的均衡維護，已針對活動主持人李逸明實施2次書面勸導，李今日仍持續動員舉辦活動，已於今日上午10時5分第1次舉牌警告。

陳育健指出，為維護台北地檢署及法院機關安全，避免影響案件偵審過程，分局也調派必要警力於現場執勤；另經請示台北地檢署檢察官，為免引發抗爭，原則採柔性處理，如有脫序行為則依法究辦。他也呼籲，現場群眾應保持和平理性，警方將視相關狀況機動調整部署並採取必要之措施。