台北市前市長、民眾黨主席柯文哲，近日陷入京華城弊案而遭檢方聲押禁見，北院今（1）日下午將召開羈押庭；從昨天下午截止凌晨時分，北檢門外被上百名小草包圍，而這些支持者甚至鋪紙板留宿，徹夜守候柯文哲。對此，議員苗博雅表示，無論是北檢門口或北院周遭，皆為法定集會遊行禁制區，「現在是蔣萬安放水，如果台北市警察局依法執行，小草們恐背上刑責。」

北檢偵辦京華城弊案有重大進展，先後約談議員應曉薇、威京集團主席沈慶京到案說明，檢方聲請羈押禁見後獲准。直至昨晚深夜，柯文哲依涉犯貪汙罪嫌而遭聲押，法院今上午預計先開閱卷庭，請檢察官到庭釋明限制閱卷理由，再讓當事者當庭閱卷；至於柯文哲是否收押，仍須經過限閱庭、律師閱卷、律見等程序，再由羈押庭做出裁決。

議員苗博雅質疑，北檢門口、北院周遭，皆為法定集會遊行禁制區，依法禁止任何集會遊行，並直言：「現在是蔣萬安放水。」她進一步指出，如果台北市警察局依法執行，小草們恐背上刑責，「先前警政署沒把方仰寧放回北市，是變相保護這兩天的深白色洗腦受害者。」

苗博雅也向民眾黨喊話，號召支持者包圍地檢署，案件關係人不斷隔空喊話，種種作為，都會成為檢方向法院提出妨礙偵查、隔空串證，甚至未來逃亡、滅證之虞的佐證，「越這樣硬辯，阿北離土城越近；如果真的愛阿北，就不要再害阿北。」