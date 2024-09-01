台北市前市長、民眾黨主席柯文哲京華城案爭議纏身，檢方已向法院聲押禁見。民進黨台北市議員簡舒培質疑，不只京華城，魚果市場改建案也涉嫌圖利威京集團旗下中華工程50億，迫使接任的蔣市府追加預算；簡說，柯文哲曾承認和威京集團主席沈慶京在陶朱隱園高唱KTV，不曉得酒酣耳熱之際，有沒有聊到此案？

簡舒培說，柯文哲從住家被搜索時，就開始上演名叫「政治受虐兒」的狗血劇，最後仍遭北檢依《貪污治罪條例》「違背職務收賄」以及「圖利」等罪嫌聲押禁見，顯示檢方已發現不明金流，但柯與威京集團相關的不只京華城案，第一果菜魚類批發市場改建案也涉嫌圖利中華工程50億。

她點出，柯市府與中工簽訂的工程契約載明：「第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程地上6層以上（含屋頂）建築工程，屬本契約後續擴充，契約價金另行議定」。

簡舒培說，柯市府以「減項發包」的形式把部分樓層減項，在中工順利得標後，在合約記載未來要把減掉的樓層再蓋回去，由於合約已經記載，後續工程只會由中工做，追加預算自然也落入中工的口袋，也迫使接任的蔣市府必須編列近50億的追加預算給中工。

她批評，柯過去曾把「追加預算」一事罵到沒一塊好，自己卻一邊打著財政紀律的大旗，一邊透過各種手法圖利財團，慷全台北市民之慨，強迫繼任市府買單，再繼續站在一旁說風涼話，罵別人沒有財政紀律。柯自己也承認曾經跟沈慶京在陶朱隱園高唱KTV，未來要向檢調解釋，酒酣耳熱之際是否有聊到京華城容積和魚果市場改建案。

★未經判決確定，應推定為無罪。