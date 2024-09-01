新北市農業局鼓勵市民朋友以雙手清除外來入侵種植物，共同守護美麗的家園。（新北市農業局提供）

被外界認為「綠癌」的外來入侵種—小花蔓澤蘭，新北市農業局將於9月7日舉辦「小花蔓澤蘭全國防治日」，當日上午9時7分在林口區老公崎步道口展開大規模的清除行動。農業局廣邀市民朋友、社區志工及各地公所、農會等單位，共同加入「小花終結者聯盟」，成立清除小隊，齊心協力守護生態環境。

小花蔓澤蘭原產於中、南美洲，因其繁殖能力驚人，被國際自然保護聯盟（IUCN）列為全球百大外來入侵種之一。每平方公尺可散布17萬顆種子的它，迅速蔓延並對其他植物造成遮光效應，阻礙行光合作用，最終導致植物死亡，對當地生態系統造成極大威脅。因此，小花蔓澤蘭也被稱作「生態殺手」，在台灣更被農業部列為十大外來入侵物種之一，需長期監控與防治。

此次活動由農業局牽頭，並與林口區公所、林口觀光發展協會及地方里長、生態志工等合作，希望藉此活動喚起更多市民對於生態保育的重視，並鼓勵大家以實際行動參與其中。農業局長諶錫輝表示，該局從健康、環境、心靈及永續農業四大層次推動「農業健康市／式」政策，並致力於聯合國永續發展目標（SDGs）的實現。此次活動便是落實保育陸域生態及多元夥伴關係的重要一步。

有意參加此次清除活動的市民，可於當日自行前往林口區老公崎步道口，或提前來電報名，加入「小花終結者聯盟」，共同為保育新北市的自然環境盡一份心力。農業局呼籲，社會大眾齊心協力，才能有效遏止外來入侵種對生態的威脅，讓美麗家園永續經營。