台61線西濱快速公路鳳鼻尾隧道在2021年完工通車後，大型車輛快速行駛，經過新豐鄉坡頭村、新豐村高架路段，產生的噪音超標，附近居民長期飽受噪音之苦，立委徐欣瑩接獲陳情日前會勘，要求公路局北區養護工程分局新竹工務段應儘速提出噪音改善計畫，她將向交通部爭取預算增設隔音牆，還居民降噪舒適的生活品質。
新豐鄉坡頭村長朱錦常及新豐村長吳石明表示，近年來，大貨車行經西濱快速道路越來越多，特別是清晨和晚上都是重車在跑，大型車輛從鳳坑村路段上坡開始加速，疾駛到新豐村、坡頭村路段，陣陣震動聲產生的噪音，許多民眾反應常被吵到睡不著覺，嚴重影響睡眠品質。
居民苦笑說，聽聲音可以分辨出行經的大貨車是空車還是滿載，因為空車會發出轟隆轟隆巨響，有的聯結車速度快，行經高架伸縮縫，碰撞聲大到會讓人以為撞車，真的快要瘋掉了!
環保局針對西濱快速道路新豐段，進行早、日間、晚及夜間4個時段，監測每小時均能音量值發現，清晨和傍晚噪音嚴重，清晨6到7時的每小時均能音量值為70.5分貝，傍晚6到7時為75.3分貝，均超出噪音管制標準。
徐欣瑩表示，居民長期暴露在噪音環境下，如滴水穿石，會造成身心痛苦，環保局依噪音管制辦法規定，辦理道路交通噪音監測，以1小時的均能音量值，超過噪音標準，主管機關應在180天內訂定該路段噪音改善計畫。
徐欣瑩指有些地方的噪音監測值，雖然沒有達管制標準，但長期下來住戶已經受不了，更遑論噪音已經超標，亟需設置隔音牆降低噪音，公路局北區養護工程分局新竹工務段應儘速提出噪音改善計畫，她會在立法院爭取交通部的工程經費，分段裝設隔音牆，讓民眾早日脫離噪音困擾。
新竹工務段段長范淑娟表示，在隔音牆設置之前，會同步研議改善伸縮縫，檢討區間降速可行性及設置測速器等噪音防制工法，讓大型車輛減速行駛，降低噪音。
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