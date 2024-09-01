台61線西濱快速公路新豐段，大型車輛快速行駛產生的噪音超標，立委徐欣瑩（右）會勘要求公路局北區養護工程分局新竹工務段儘速提出噪音改善計畫，她將向交通部爭取預算增設隔音牆，還居民降噪舒適的生活品質。（羅浚濱攝）

台61線西濱快速公路鳳鼻尾隧道在2021年完工通車後，大型車輛快速行駛，經過新豐鄉坡頭村、新豐村高架路段，產生的噪音超標，附近居民長期飽受噪音之苦，立委徐欣瑩接獲陳情日前會勘，要求公路局北區養護工程分局新竹工務段應儘速提出噪音改善計畫，她將向交通部爭取預算增設隔音牆，還居民降噪舒適的生活品質。

新豐鄉坡頭村長朱錦常及新豐村長吳石明表示，近年來，大貨車行經西濱快速道路越來越多，特別是清晨和晚上都是重車在跑，大型車輛從鳳坑村路段上坡開始加速，疾駛到新豐村、坡頭村路段，陣陣震動聲產生的噪音，許多民眾反應常被吵到睡不著覺，嚴重影響睡眠品質。

居民苦笑說，聽聲音可以分辨出行經的大貨車是空車還是滿載，因為空車會發出轟隆轟隆巨響，有的聯結車速度快，行經高架伸縮縫，碰撞聲大到會讓人以為撞車，真的快要瘋掉了!

環保局針對西濱快速道路新豐段，進行早、日間、晚及夜間4個時段，監測每小時均能音量值發現，清晨和傍晚噪音嚴重，清晨6到7時的每小時均能音量值為70.5分貝，傍晚6到7時為75.3分貝，均超出噪音管制標準。

徐欣瑩表示，居民長期暴露在噪音環境下，如滴水穿石，會造成身心痛苦，環保局依噪音管制辦法規定，辦理道路交通噪音監測，以1小時的均能音量值，超過噪音標準，主管機關應在180天內訂定該路段噪音改善計畫。

徐欣瑩指有些地方的噪音監測值，雖然沒有達管制標準，但長期下來住戶已經受不了，更遑論噪音已經超標，亟需設置隔音牆降低噪音，公路局北區養護工程分局新竹工務段應儘速提出噪音改善計畫，她會在立法院爭取交通部的工程經費，分段裝設隔音牆，讓民眾早日脫離噪音困擾。

新竹工務段段長范淑娟表示，在隔音牆設置之前，會同步研議改善伸縮縫，檢討區間降速可行性及設置測速器等噪音防制工法，讓大型車輛減速行駛，降低噪音。