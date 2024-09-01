民眾黨主席柯文哲遭北檢以收賄圖利嫌疑向法院聲請羈押，柯文哲夫人陳佩琪昨（8／31）日深夜抵達北檢外，強調「有大量不明財產」的報導並非事實，卻被質疑有串證之嫌。對此，民眾黨中央緊急應變小組召集人黃國昌今回應，被這些惡意扭曲報導活生生鞭屍，一句話都不能講，這公平嗎？

民眾黨中央緊急應變小組今日召開「檢廉洩密帶風向 惡意羅織扣罪名」記者會，民眾黨團總召黃國昌、秘書長周榆修、立委張啓楷、前立委陳琬惠、新竹市議員、中央委員李國璋與黨團主任陳智菡出席，接受媒體聯訪。

律師黃帝穎直言，陳佩琪在北檢前解釋金流，忘了自己是證人身分，等於提醒法官柯文哲回家可能串證。民眾黨秘書長周榆修認為，北檢是在自打臉，並酸北檢旁是不是有「聽床師」，呼籲北檢要出來講清楚。

「被這些惡意扭曲報導活生生鞭屍，一句話都不能講，這公平嗎」，黃國昌認為，當檢調放扭曲消息給媒體，讓媒體惡意帶風向，身為當事人的陳佩琪，大家對她的期待卻是「妳一句話都不准講，給我靜靜待在那個地方，被這些惡意扭曲的報導鞭屍」，只要講任何一句話，就會被扣上「陳佩琪現在公然串證」的大帽子。

他說，難道陳佩琪唯一的選擇，就是靜靜坐在那邊讓大家霸凌、鞭屍嗎？這是我們要的民主法治嗎？這是台灣奮鬥這麼久的民主法治要建立的人權嗎？

陳智菡也批，如果陳佩琪連是父親過世還是母親過世、遺產是誰留給她的都不能講，請問台灣是極權國家嗎？是共產國家？「還是陳佩琪要跟誰串供？跟已故的父親串供，這太荒謬了吧！」

張啓楷指出，真正關鍵是偵查不公開，170萬、700萬，到底誰放出來的消息，為什麼違反偵查不公開，為何惡意帶風向羅織罪名？現在弄出財產來源不明，柯文哲有任何一筆錢，都可以扣在與京華城的關係嗎？那所有記者與柯文哲碰面，現在身上有錢，都可以連結與京華城有關係？

張啓楷強調，重點應該是要明確調查或舉證這筆錢與京華城有關係嗎，目前有任何證據嗎？陳佩琪的爸爸2016年過世，京華城開始有便當會是2019年，竹篙湊菜刀，穿越時空是不是？不要有任何一筆錢出現就亂連，連到跟京華城有關係。

張啓楷說，現在不是只有柯文哲個人清白的問題，而是關係到台灣的每一個人，「今天柯文哲，可能下一個就是你。」

★未經判決確定，應推定為無罪。