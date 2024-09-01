花蓮黎明機構照顧身心障礙者長達47年，近年成立方舟畜牧場，以著重動物福利照顧方式飼養蛋雞，並利用雞蛋銷售微薄利潤，輔導院生免費學習畜牧場工作技能。（黎明機構提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮黎明機構照顧身心障礙者長達47年，近年成立方舟畜牧場，以著重動物福利照顧方式飼養蛋雞，並利用雞蛋銷售微薄利潤，輔導院生免費學習畜牧場工作技能。（黎明機構提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮黎明機構照顧身心障礙者長達47年，近年更成立方舟畜牧場，以著重動物福利照顧方式飼養蛋雞，並利用雞蛋銷售微薄利潤，輔導院生免費學習畜牧場工作技能，不過受地震、颱風接連影響，花蓮經濟蕭條，畜牧場面臨無銷售通路困境，黎明為此發起「蛋蛋傳愛」公益行動，盼善心人士能持續幫助院生自立生活。

座落在壽豐鄉的黎明方舟畜牧場，是黎明機構培訓身心障礙者畜牧類職種的培訓單位，以雞蛋銷售微薄利潤，輔導院生免費學習畜牧場工作技能，3年來累計培訓1295人次、共1266小時，且畜牧場也以重動物福利的照顧方式飼養雞隻，並使用台大動科所教授林美峰提供的營養配方，讓蛋雞產出色澤飽滿、口感絕佳的「噹家好蛋」。

怎料，花蓮產業經0403強震、颱風帶來的土石崩落接踵而至，交通不便及災害頻傳使得縣內百業蕭條，在花蓮地區內需大量縮減的狀況下，處於供應鏈上的畜牧場也受到嚴重衝擊。

黎明機構指出，原本供應在地的雞蛋地震後滾動式累積達5000多顆，因此發起「蛋蛋傳愛」公益行動，找尋500位善心人士購買1盒雞蛋，除幫助身心障礙者穩定學習服務，機構也會將健康無毒、具動物福利認證的放牧好蛋，分送給在地弱勢家庭，讓每份關愛在花蓮遍地開花。

黎明機構執行長梁桂花表示，民眾如欲響應「蛋蛋傳愛」公益行動，可加入黎明方舟畜牧場官方LINE@【@arkegg】，留言參加「蛋蛋傳愛」公益行動，認購噹家好蛋捐贈弱勢族群，屆時機構也會將分送公益雞蛋的愛心成果，分享在黎明機構官方網站（黎明服務-黎明方舟畜牧場），期待社會大眾能幫助身心障礙者，邁向自立益人的人生，並給予花蓮更多溫暖的擁抱。