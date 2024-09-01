美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）8月31日表示，汽車巨擘福特公司將召回90,736輛汽車，原因是引擎進氣汽門（engine intake valve）在行駛過程可能出現破裂問題。經銷商將進行引擎循環測試，必要時將免費更換引擎。

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