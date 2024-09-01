中檢去年偵辦「混蛋」案，2月間搜索中市廖姓業者蛋液加工廠，衛生局查封一批蛋品，委託廖冷凍庫保管，豈料，廖同年5月竟擅拆封條，將蛋品銷毀，檢方認定廖涉違反《食安法》部分罪證不足，予以不起訴處分；但銷毀查封物依妨害公務罪起訴。經一審判3月，得易科罰金；二審駁回廖上訴，宣告緩刑，向公庫支付5萬元，不得上訴。

去年間「混蛋案」全台流竄，不肖業者使用進口蛋製成蛋液卻標示為「台灣」，檢方依違反《食安法》大舉查辦。台中地檢另查出中市廖姓業者，設立蛋液加工廠，涉嫌向國內畜牧場等養雞戶，低價購入破損雞蛋、變質或發臭雞蛋、軟殼蛋，並回收自家販售的逾期蛋，全部打成蛋液混入正常蛋液，將「混蛋」包裝成蛋液商品，賣給團膳及餅乾工廠。

中檢去年2月10日指揮保七中二隊搜索廖的3家工廠，查獲一批進貨單及蛋品，經台中市食藥處依規定查封相關蛋品，存放在工廠報廢區冷藏庫，責令廖妥善保管。

豈料，廖竟在同年5月間擅自拆除封條，連同查封蛋品都送到資源回收場銷毀。台中市食藥處同年5月30日再次稽查，發現查封蛋不翼而飛，報警處理。

廖涉「混蛋」案違反《食安法》及詐欺取財部分，中檢偵結，以證據不足予以不起訴處分；但廖銷毀查封物部分，依妨害公務罪起訴。

廖辯稱，因發生斷電，導致查封在冷凍庫的蛋品長蟲、發臭，他向衛生局稽查人員反映，未獲回應，他沒辦法才銷毀，不知破壞封條及銷毀行為違法。

稽查人員作證，稽查當時即向廖說明，須待刑案調查結束後，才能依程序銷毀封存物。

台中地院簡易庭認定，廖未經檢察官或食藥處同意，銷毀查封蛋及封條，依妨害公務罪判刑3月，得易科罰金。

廖不服上訴，並以查封蛋已腐壞，導致冷藏庫發臭，主張緊急避難阻卻違法。台中地院法官認為，廖銷毀前未錄影及拍照存證；原審判決認事用法並無違誤、未逾越法定刑度，駁回上訴。審酌廖一時失慮違法，經此偵審教訓應知警惕，綜核各情宣告緩刑2年以啟自新，諭知向公庫支付5萬元，使其記取教訓，全案定讞。