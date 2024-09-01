本屆巴黎奧運會上中國桌球隊包攬全部5項金牌，但是在很多球迷看來，中國獨霸桌壇的情況正在改變，中國桌球的實力其他國家的差距正在收窄、縮小，對手們似乎追上來了。但這次獲得3面金牌的孫穎莎表示，中國桌球包攬了5個單項金牌，「是因為我們身後有強大的祖國」，陸媒為此大讚：「情商超高！」

《騰訊體育》報導，這次巴黎奧運會中國桌球隊包攬全部5項金牌（男單、女單、男團、女團、混雙），其中孫穎莎除搭檔王楚欽奪得首枚混雙金牌，還拿到了女團金牌和女單銀牌。她近日與其他大陸奧運選手抵達澳門時接受媒體採訪時，被詢問到與其他國家桌球水準差距的問題。

報導說，雖然中國桌球隊完成了包攬金牌，但在很多人看來，中國和其他國家桌球實力的差距正在收窄、縮小。例如，瑞典名將莫雷加德在男單比賽中淘汰王楚欽，最終獲得銀牌，法國小將菲利克斯-勒布倫拿到銅牌，瑞典男隊和日本女隊在團體比賽中也對國乒造成了不小的挑戰。因此，不得不說「對手們似乎追上來了」。

對此，孫穎莎大氣回應道：「巴黎奧運會我們能拿下5枚金牌，是因為我們身後有強大的祖國。目前乒乓球的競技水準整體來說，從女線方面，亞洲，包括現在的歐洲，慢慢地都很接近了，這也是競技體育的魅力吧！希望在未來的道路上，也希望我們中國乒乓球隊越來越好，也希望更多的青少年、小朋友們去熱愛體育，多打乒乓球。」

陸媒對孫穎莎的說法也感受到震憾，認為她的回答「很有情商，也很有大局觀」。報導說，23歲的孫穎莎將繼續扛起中國女子桌球的大旗，向著下屆奧運會發起衝擊。