據大陸國家醫保局微信公眾號1日消息，「前列腺磁共振成像」、「游離前列腺特異性抗原測定」這些都屬於男科類診療項目，但近期大陸國家醫保局在大數據篩查中發現，一些女性患者居然也產生了此類醫保費用。甚至某些醫院，一年竟然開展了1263次此類「奇葩」的檢查。各地醫保部門按照統一部署，對國家醫保局下發的數據線索進行逐條核查。

女性做男科類診療到底是怎麼回事？

有的屬於醫療機構為收費而亂開檢查。如，溫州醫科大學附屬第一醫院、浙江大學醫學院附屬第二醫院在開展腫瘤標誌物檢測項目時，存在向女性患者額外開具總前列腺特異性抗原測定（TPSA）、游離前列腺特異性抗原測定（FPSA）兩項男科檢驗項目的現象，兩家醫院分別涉及違規收費1263人次和996人次。

有的屬於醫療機構設立不合理套餐收費。如，吉林省人民醫院將游離前列腺抗原、總前列腺特異抗原與糖類抗原ca199、糖類抗原ca125、神經源特異性烯醇化酶、癌胚抗原、糖鏈抗原ca242、鐵蛋白、人絨毛膜促性腺激素、甲胎蛋白、生長激素、癌抗原15-3等11個項目作為一個腫瘤標誌物組套，進行套餐式收費，導致部分女性患者開展腫瘤篩查時產生了男科檢驗費用，涉及違規收費258人次。

有的醫務人員醫囑模板化套取醫保資金。如，江蘇省宿遷市泗陽八集醫院全科醫生孫某，醫囑模板化為女性患者開具總前列腺特異抗原測定82人次。

有的屬於參保人將本人醫療保障憑證借給他人冒名就醫。如，山東省濱州利世骨傷醫院女醫生楊某使用本人醫保卡為其父親開展門診檢查。黑龍江省黑河市第一人民醫院婦科女醫生陳某梅，使用本人醫保卡為他人開具總前列腺特異性抗原測定（TPSA）金標法檢驗項目。

下一步，大陸各地醫保部門將在國家醫保局下發線索的基礎上，結合本地實際，舉一反三，進一步擴大篩查範圍，確保本地區涉及性別類異常結算問題清倉見底。