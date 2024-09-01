蕭美琴副總統（前右）1日晚間到漢來大飯店巨蛋會館參加高雄市寶珠溝文化藝術發展協會會員大會，她在致詞時感謝大家熱衷公益。（林瑞益攝）

蕭美琴副總統1日晚間到漢來大飯店巨蛋會館參加高雄市寶珠溝文化藝術發展協會會員大會，她致詞表示，感謝大家出錢出力，此協會是高雄最溫暖、最有愛心的地方，可以感受到台灣人慷慨溫暖、互助的精神，尤其大家平常做公益出錢出力，讓社會更和諧。

蕭美琴出席寶珠溝文化藝術發展協會會員大會，內政部長劉世芳、民進黨立委李柏毅、李昆澤、賴瑞隆、許智傑等人陪同。大會席開百桌，邀請協會會員、地方民代、市議員、醫界與警界人士參加。

蕭美琴說，高雄是一個溫暖的地方，她很喜歡到高雄，每次來到高雄都覺得高雄愈來愈美麗，高雄人愈來愈有自信與光榮感，這是大家長期共同努力的成果。

今晚也是蕭美琴今年第二次參加寶珠溝文化藝術發展協會的會員大會，因為行程關係，她向大家說抱歉，無法與大家一一合照。她感謝游會長平日做苦工與承擔，關懷弱勢，也關心公共安全、捐助警器與防火設備等，這也是賴清德總統希望民間發揮社會力，用公益展現民眾互助的實力。

蕭美琴還提到劉世芳要重組全社會防禦韌性的工作，蕭美琴相信能相互幫助的社會是有實力的社會，不管是面對天災或人為災害，只要大家能夠站出來，學習更多技能，平常相互關懷，台灣就能更平安，民眾會更安全，這也是社會繁榮的基礎。