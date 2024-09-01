立委黃珊珊於晚間抵達現場聲援柯文哲。（圖／翻攝自直播畫面）

館長（陳之漢）於下午現身北檢外聲援柯文哲。（圖／翻攝自直播畫面）

館長（陳之漢）於下午現身北檢外聲援柯文哲。（圖／翻攝自直播畫面）

民眾黨主席柯文哲與北市前副市長彭振聲，因涉京華城弊案，被北檢依違背職務收賄罪、圖利罪聲押，羈押庭於今(1)日晚間8時許開庭，在場外支持的民眾們(小草)也越來越多人，將近500人左右，並在現場高喊「司法要公平，程序要正義」，現場也有安排330名警力持續維安戒備；此外，館長（陳之漢）於下午現身北檢外聲援柯文哲，但柯文哲在羈押庭審理時，卻在家中開直播玩電玩遊戲「黑悟空」。

今(1)日下午3時許，館長（陳之漢）出現在北檢外聲援柯文哲，並和現場的支持者喊話，不過他先表示自己並沒有要鬧事，且也無動員，他並非民眾黨的黨員或黨團的人，他和現場的大家一樣，並希望政府給一個「聲押柯文哲的充分理由」。

晚間，館長（陳之漢）卻在家中開直播玩電玩遊戲《黑神話：悟空》，表示白天有準備食物、飲料與防蚊液。由於天氣炎熱，三明治已變質壞掉，但飲料持續供應。如有物資短缺，將請工作人員協助購買。此外，他透露已於早上派4 至5人保護現場民眾，並於晚間再送去100份雞排。

立委黃珊珊於晚間抵達現場強調，有證據就照辦，但北檢不能不遵守程序正義，或故意去牽拖，希望號稱法治社會的台灣社會，看到有良心、道德的司法人員，站在勿枉勿縱立場，從證據來判斷事情，而不是從枝微末節的事情，來去推論一個虛構的事。

★未經判決確定，應推定為無罪。