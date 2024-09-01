國銀對新南向放款今年首季動能最強，光是第一季就大增1,207億元，其中3月單月就大增645億，直接超標達陣，但第二季卻開始出現成長趨緩的現象，4月放款增額296億元、5月掉到84億元、6月甚至轉為衰退，放款減少18億元，不過，7月又回溫增加352億元。

金管會觀察，今年前七月授信總餘額增加最多的前4大國家分別為，印度增加936億元、澳大利亞增加689億元、新加坡增加453億元、菲律賓增加135億元，經洽詢部分銀行意見，有新增授信案件。

而今年前七月授信總餘額減少最多的前2個國家分別為：越南減少188億元、柬埔寨減少79億元，其他國家的授信總餘額變動幅度則較小，金管會指出，經洽詢部分銀行意見，主要是因借戶還款。

截至今年7月底，國銀在新南向國家已設點337處，較去年同期減少2處、但今年以來還是有新增1處。金管會分析，目前國銀在新南向據點最多的還是泰國共有107處，主要是中信銀在2021年收購了泰國LH金融集團一口氣多了93處據點，其次為越南的62處、柬埔寨的54處、菲律賓的34處、印尼的18處。

今年為新南向政策施行第9年，金管會指出，「新南向」包括東協10國、南亞6國及紐澳兩國等18國。其中，金管會對國銀新南向設有多項目標，除了國銀授信總餘額今年要增加634億元外，今年新增據點目標也為3處，今年已核准3處。

另外，輸銀的新南向國家貸款核准額度今年目標為255.68億元，截至今年7月底已核217.06億元、達標率85％；輸銀保險承保額度也有設定292.71億元的目標，已達204.6億元、達標率近70％。