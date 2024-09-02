民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城弊案，遭台北地檢署依違背職務收賄罪、圖利罪聲押禁見，柯文哲歷經56小時往返北檢。2日凌晨3點18分被裁定無保請回。而柯文哲步出北院門口時，妻子陳佩琪激動落淚，在場的支持者也不斷大聲歡呼，氣氛相當活躍。柯文哲談到這兩天是「備受壓迫、凌虐」，他也不解檢方大動做搜索的意圖。

對於此次經歷，柯文哲步出北院後發表談話。柯表示，這兩天備受壓迫與凌虐，對於搜索的目的感到不解。他認為，司法單位如有疑慮，應以傳訊方式進行，而不應大動作搜索在野黨主席的住所、辦公室和中央黨部。他強調，無法理解此舉的意圖。

柯文哲指出，檢方搜索後查扣硬碟，並以此編撰故事，讓他備受壓迫與凌虐。在答辯時，他向法官說明京華城840%容積率一案，當年經公開展覽並轉送都委會審議，基於對專業的信任，他並未過問細節。

柯表示，作為前台北市市長，不應介入個別案件，因此對於840%容積率完全不了解。直到卸任後的今年3月、4月，媒體開始報導此事，他才首次得知。

柯文哲強調，在本次案件中，並無證據證明他有所干預，但檢方這兩天的詢問態度已讓他明瞭其立場。

最後答辯時，柯文哲請求法官不要為難，並感謝法官承受各方壓力。「謝謝法官扛住所有壓力，也謝謝在場所有群眾。」他請大家平安回家休息。