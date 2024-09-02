民眾黨主席柯文哲、前台北市副市長彭振聲涉嫌京華城弊案，遭台北地檢署依違背職務收賄罪、圖利罪聲押禁見，柯文哲歷經56小時往返北檢、北院的馬拉松式訊問後，台北地院在9月1日晚間8時召開聲押庭，檢察官及律師當庭激烈攻防，法官2日認為柯文哲犯罪嫌疑不重大，無保請回。柯向媒體表示，「在這兩天可以說是極盡壓迫和凌虐。」柯妻陳佩琪2日凌晨3時到北院關心，聽到丈夫無保請回，喜極而泣。北檢表示，會針對柯文哲部分，提起抗告。

柯文哲離開北院說，「本來吼，如果司法單位有問題可以傳訊我，不需要在清晨時間出動搜索的方式，搜索台灣主要在野黨主席的住處辦公室和中央黨部，特別是搜索民眾黨的中央黨部，不能理解他們的目的是什麼，他們在搜索之後查扣手機跟硬碟，在拿裡面的資料去編故事，在這兩天可以說是極盡壓迫和凌虐。」

柯說，「在最後答辯的時候，我直接跟法官講說，所謂京華城８４０容積率，其實當年在送進公開展覽之後，在轉進都委會之後，我完全沒有去過問，做為市長不過問單一個案，所以８４０是在今年三四月間，媒體開始鬧的時候，我才知道這案容積機率是８４０，也沒有證據說柯文哲有去干預過這個案子。」

柯說，「最後在答辯的時候直接跟法官說，從檢察官這兩天的詢問方是，我已經知道他們的態度相當明確，所以我跟法官說，請你不要為難，這一次最辛苦的是法官，他扛住了所有壓力，好，我們回去。」

★未經判決確定，應推定為無罪。