民眾黨主席柯文哲、前台北市副市長彭振聲涉嫌京華城弊案，台北地院今（2）日發布裁定，柯無保請回，彭羈押禁見。對此，律師林智群表示，看到羈押庭順序變彭最後一個就覺得奇怪，並透露通常犯嫌最重大的會放最後。

柯文哲、彭振聲涉京華城弊案，遭台北地檢署依違背職務收賄罪、圖利罪聲押禁見，台北地院昨晚8時召開聲押庭，檢察官及律師當庭激烈攻防，法官認為柯犯罪嫌疑不重大，無保請回，檢方將提抗告，彭則是羈押禁見。

林智群今在臉書指出，他昨晚看到羈押庭順序變成彭振聲最後一個，他就覺得奇怪，因為通常主嫌是放最後一個；他質疑，怎麼會是彭振聲？不會是彭振聲一手遮天，柯文哲隨便蓋章吧？

至於是否為彭振聲生病才會做此安排，林智群強調，若是生病，反而應該會先問彭振聲才對，並重申羈押庭順序很奇怪。

林智群提到，柯文哲被羈押的可能性一路上升，到最後法官排羈押庭時又戲劇性下降，這顯示訴訟過程就是浮動狀態，要從一些小細節去觀察檢察官、法官對這個案子的態度是否發生變化。