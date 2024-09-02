柯文哲無保請回！賭輸網敲碗高空彈跳 王世堅：等北檢抗告 @ChinaTimes

民眾黨主席柯文哲被裁定無保請回引發全國關注，而在先前撂話，若柯沒有被羈押就要去高空彈跳的民進黨立委王世堅，今（2）日其臉書湧入大量網友洗版，要他別忘了兌現承諾。

王世堅先前曾公開稱，若柯文哲被羈押，他會帶便當去探視，遭柯反嗆若沒被收押，要不要去吞曲棍球？不久後王世堅再回應，曲棍球是立法院長韓國瑜和民進黨前立委段宜康之間的事，而要賭就賭大、做得到的，比如高空彈跳，「這才是可行的」。

而在柯文哲被無保請回的今天，許多網友湧入王世堅昨天網上發布，稱對柯文哲被聲押「不勝唏噓，哀衿勿喜」的最新貼文，要求他兌現當時喊出的高空彈跳承諾，「堅哥要來高空彈跳了嗎」、「要實現一下諾言」、「謝謝堅哥表演高空彈跳」、「堅哥打賭從沒贏過，他就是知道這點才跟柯賭高空彈跳的」、「堅哥我挺你，但柯P還是走出來了欸」、「卡一個王世堅高空彈跳」、「要說到做到」。

王世堅2017年因與《卡提諾狂新聞》打賭，剃短他的招牌髮型。（中時資料照）

王世堅過去的「賭運不佳」，如他2008年打賭，若當年立委選舉台北市8席立委全被國民黨拿下，他願意去跳海，結果國民黨真的「八仙過海」，他最後也乘坐水上摩托車出海，但卻因重心不穩落水；2012年大選王世堅打賭，若前總統蔡英文敗選，願意去高空彈跳，最後蔡敗選，王則去日本兌現承諾；2017年王世堅和《卡提諾狂新聞》打賭，表示若相關影片點閱數破百萬就剃頭，最後影片觀看真的突破百萬，王也將他的招牌髮型剃短，被時任市長的柯文哲譏笑「鬼娃變小瓜呆」。