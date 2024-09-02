不過，股王信驊(5274)走弱，拖累高價IC設計股祥碩(5269)、聯發科(2454)等，Nvidia財報公布後股價表現平平，台灣AI股頓失助力，電源廠的台達電(2308)、散熱廠的健策(3653)、奇鋐(3017)與雙鴻(3324)、導軌廠川湖(2059)等股價連袂走跌，加上市場追價意願不足，指數衝高後一路下滑，中場過後指數由紅翻黑，截至11點30分為止，加權股價指數約22251.94點，下跌16.15點，成交量為1859.57億元；OTC指數為273.76點，下跌0.82點，成交量為828.9億元。

今天盤中上市各類股中，以網通類股表現最佳，上漲幅約0.89%，其次是金融類股及電線電纜類股，分別上漲0.51%及0.47%；表現較差者為塑膠類股、航運類股及油電氣類股，其中塑膠類股下跌1.54%，航運類股下跌1.47%，油電氣類股下跌1.04%；上櫃部分，表現最佳為網通類股、上漲1.22%，表現最差為文創類股、下跌1.78%。

就技術面來看，上週Nvidia財報公布後股價走弱，且美超微爆出財報疑雲，股價重挫暴跌，連累台股的AI相關個股，所幸蘋果概念股適時挺身，上週五加權股價指數以22268.09點作收，累計一週上漲110.04點，漲幅為0.5%，週K收帶上下影線小紅棒黑，日均量為3366.8億元，以中小型股為主的櫃買市場則相對強勢持續攀高，上週五OTC收盤指數為274.58點，累計一週上漲2.9點，漲幅為1.07%，週K收紅，也是連3紅，日均量為1205.6億元。今天台股早盤雖然跟隨美股反彈氣勢開高，但追價意願不足，指數壓回平盤附近震盪；目前台股周KD指標尚未轉強，指數於季線、月線間震盪，加上近期外資多站在賣方，籌碼面表現不利多方，預期將持續中期整理格局。

分析師表示，美國聯準會可望於9月降息，且9月3日及4日分別為矽光子產業論壇及國際半導體展，緊接著是蘋果新產品發表會，一連串的活動訊息，加上台股技術面轉佳，有助於台股多頭再度挑戰季線。

由於台股橫盤震盪，操作上維持分批布局、汰弱留強，短打股價位階低，具AI商機、科技新品題材股；減碼股價弱勢、技術面偏空股，逢低佈局AI概念股、先進半導體及封裝、設備、光通訊、蘋果供應鏈、運動概念股、航空、散裝、壽險及營建等族群。