前台北市長柯文哲京華城案纏身，台北地院2日凌晨裁定柯無保請回。台北市議員表示，前都發局人員吳順民是容獎提升至560％的關鍵人物，時任監委劉德勳糾正京華城案，致容積自392％提升至560％，採信的正是吳的證詞指稱容積是560％，但實際上1990年都委會會議記錄卻寫著392％，希望檢調針對560％容積一事併案調查，也期盼監院重啟調查。

國民黨台北市議員游淑慧指出，檢察官收押的人裡面有位吳順民，是應曉薇特助但領威京集團子公司薪水，出席每場便當會，也是都發局前副總工程司退休同仁，更是京華城容積自392％提升至560％的關鍵人物。

她說明，市府將容積提升至560％的關鍵在於監院2016年的糾正，時任負責該案的監委劉德勳採信的證詞，就是吳順民2015年11月16日指出「據我理解，容積應該是560％，當時都委會大會我擔任紀錄」。但查閱1990年2月28日都委會會議記錄，白紙黑字寫著容積是392％，劉德勳明明有都委會會議記錄可採信，卻採信證人口頭證詞。

游淑慧點出，劉德勳卸任後威京集團主席沈慶京創辦的沈春池文教基金會董事，吳順民則到威京旗下子公司任顧問，不知道是巧合還是事後酬謝。她上週就準備好告發狀，本週送交北檢，希望檢調針對560％容積一事併案調查，也期盼監院重啟調查。

此外，都委會執祕、前都發局總工程司邵琇珮也是關鍵人物，游淑慧說，卲和吳是多年同事，且吳應該曾擔任過卲的長官，且卲也有出席議會協調會，在2020年10月12日學者專家諮詢會議中擔任主席，雖都發局其他科室、法務局都反對京華城案增加容積，與會委員也提出適法性疑慮，卲卻裁示此案繼續往前走，但無法確認卲是不是被逼迫的。

她說，她之前也有和卲私下聊過此案，感覺卲壓力非常大，也希望卲配合檢調調查。

★未經判決確定，應推定為無罪。