華碩商用電腦銷售告捷！市調機構IDC最新報告指出，在台灣商用桌機、筆電市場，華碩分別以45％及31.3％市佔率，雙雙拿下2024年第二季銷售第一，其中商用桌機更橫掃政教、中小企業、大型企業三大領域！乘勝推出商用桌機ASUS ExpertCenter D7 SFF (D700SER)，精巧機身特別受金融業和電信業青睞；AI商用筆電ASUS ExpertBook B5 (B5404CMA)則獲得上班族與管理階層喜愛，市場反應極佳！

華碩聯合科技資深業務副總經理楊長明表示：「感謝企業、學校客戶的熱情支持，今年業績穩定達標，華碩商用團隊年底前將推出獨家商務應用AI軟體，搭配Windows 11換機需求，展望明年成績絕對比今年好！」至於AI PC旋風是否刮進商用市場？據楊長明觀察，目前商用客戶對AI PC詢問度高達9成，大學校系也陸續採購或更新設備，以利師生進行AI相關應用與研究，「AI已成為當代必修課，唯有掌握者才能引領未來。隨著商用電腦陸續汰換為AI PC，估計到2026年將迎來超過90%的商用AI PC涵蓋率！」

此外，華碩Marshmallow系列鍵鼠今夏進駐全台誠品書店限定販售，並推出ASUS SmartO MD200 Silent Plus靜音滑鼠兩款新色「抹茶綠」、「燕麥奶」，實體書店及線上賣場皆享期間限定優惠。華碩聯合科技業務副總經理陳怡君表示：「非常榮幸能與誠品書店展開合作，誠品書店的客群多注重人文、生活藝術，與「棉花糖」色系產品的時尚外觀及設計理念完美契合。7月1日進駐後，門市的展示與曝光帶動整體的銷售，預期銷量將比過去翻倍。我們相信，這次合作將進一步擴大華碩配件產品市場，並為未來長期合作奠定堅實基礎。」