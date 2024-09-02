以車款表現而言，TOYOTA品牌表現持續亮眼，休旅冠軍COROLLA CROSS及小商霸主TOWN ACE本月分別以1903台及1914台分居乘用/商用車市場NO.1的位置，TOWN ACE囊括國產輕型商用車級距7成市占，進口熱銷車款RAV4本月也以1271台的成績搶下進口車市場NO.1的位置；小休旅常勝軍YARiS CROSS本月亦繳出1115台的銷售，位居全市場NO.4的位置。以上車款不僅攻占本月全市場TOP 4車款，更是本月唯四銷售突破千台以上的車款，在民俗月的表現格外亮眼。

2024年8月總市場銷售Top 10，除了上述TOYOTA強占前4大的TOYOTA TOWN ACE、C CROSS、RAV4、YARIS CROSS外，中華(2204)CMC VERYCA、TESLA MODEL Y、HONDA CR-V單月銷量也均超過700台，隨後前十名還有TOYOTA ALTIS、LEXUS NX、MITSUBISHI DELICA。

為回饋消費者的支持，TOYOTA在9月推出「YARiS CROSS優惠超箱的」購車禮活動，於9月購買YARiS CROSS車型並完成領牌手續者，可獲得28吋行李箱乙個，再享最高60萬零利率，以及5年14萬公里延長保固等優惠。