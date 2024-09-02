新北市長侯友宜（中）2日視察三重區新北高中通學廊道改善工程。（張鎧乙攝）

新北市養工處長鄭立輝解釋，目前的導盲設施主要依靠不同材質來協助視障人士辨識路徑，當他們的拐杖接觸到綠帶時，便能感知到這裡是一條線的提示。（張鎧乙攝）

新北高中通學廊道，一併改造學校大門環境，讓學生及民眾進入大門就能看到代表該校學生別具特色的「椪柑」意象映入眼簾。（張鎧乙攝）

新北市「通學廊道安全改善計畫」再度升級！，新北市長侯友宜2日親自視察剛完工的三重區新北高中通學廊道，對於計畫進度大幅超前表達高度滿意，並當場宣布將原訂8年完成80所學校的目標提升至100所，展現其對學童安全與市政推動的強烈承諾。

侯友宜指出，自上任以來，市府一直致力於改善通學廊道的安全與環境，結合學校特色與周邊社區，讓學童擁有安全舒適的上學環境。至今，已在6年內完成70所學校的改善計畫，目標是在未來2年內達成100所。他強調，新北高中通學廊道的完工，不僅改善了校園周邊的通行環境，還串聯起捷運環狀線與河濱自行車道，讓整個社區都能共享這一人本友善的通行空間。

新北市工務局長馮兆麟補充說明，自2019年以來，市府已完成70所學校的通學廊道改善，總經費約12.83億元，並爭取中央補助約5億元。面對市長提出的新目標，工務局將全力以赴，持續優化人行環境，讓新北市成為更具人本友善的都市。

養工處長鄭立輝則表示，新北高中通學廊道的設計，透過設施整併與環境優化，達到無障礙標準，並融入了學校代表性意象，打造出具地方特色的通行廊道。未來，市府將持續依照各方意見，積極爭取資源，加速推動人行環境的全面提升。針對通學廊道中，導盲磚僅設置於路口周邊，鄭立輝解釋，目前的導盲設施主要依靠不同材質來協助視障人士辨識路徑，當視障人士的拐杖接觸到綠帶時，便能感知到這裡是一條線的提示。而導盲磚僅設置在路口，目的是讓視障朋友能夠清楚了解路口的位置範圍，這一設計符合國土署的規範。