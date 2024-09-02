民眾黨主席柯文哲（中白衣者）遭台北地檢署依違背職務收賄罪、圖利罪聲押禁見，台北地院召開聲押庭，最後法官2日認為柯文哲犯罪嫌疑不重大，無保請回，隨後步出法院。（趙雙傑攝）

前民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦臉書發與柯文哲不相關的文章，留言仍被辱罵出征。（蔡宛秦提供／程炳璋台南傳真）

前民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦臉書發與柯文哲不相關的文章，留言仍被辱罵出征。（蔡宛秦提供／程炳璋台南傳真）

台灣民眾黨主席柯文哲2日凌晨獲無保請回，消息傳到南部，地方支持者士氣大振，小草直呼「阿北」是「法院認證的清廉」，批評在事件期間造謠者需負責，逆風批評的前民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦再遭網路出征，小草大酸「你押錯寶了」。

阿北獲釋南部小草狂喜，群組內狂讚阿北是「法院認證的清廉」，感謝特定網紅不離不棄一路相挺，更稱讚裁定無保請回的北院法官朱家毅是「北院劉德華」。

民眾黨支持者一一點名當初打賭的政治人物，包括喊要高空彈跳的立委王世堅，以及洪申翰、吳靜宜要剃光頭，鍾小平要躺釘床，直呼等著看好戲，要造謠者負責。民眾黨台南市黨部主委林乃立表示，地方聲音會傳給中央聽見，台南市黨部運作一直維持正常，不受主席官司影響。

民眾黨爆發連串爭議以來一直逆風批評的蔡宛秦，2日在柯文哲獲釋後再遭一波出征，小草大酸蔡女「押錯寶」、「臥底的來亂」、「當初卸任主委就是情緒有問題」等。

蔡宛秦表示，可以理解小草為了營救精神領袖所做的舉動，無保請回不代表無罪，台灣的司法獨立要做到讓雙方都信任很不容易。

她表示，如今民眾黨支持者分為愚忠、理性兩派，理性小草當初相信第3勢力能為台灣政壇帶來清流，風暴後已產生距離。黨中央屢次召開記者會結果都信用破產，支持者如何信任？

蔡宛秦表示，相信柯文哲夫妻清白，但柯不只一次用人不當，招致爭議纏身，「用人有問題就是柯本身最大問題」。

★未經判決確定，應推定為無罪。