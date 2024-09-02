【全程字幕】柯文哲無保請回！ 柯志恩認震驚「1事」：很替他高興 @ChinaTimes

民眾黨主席、前台北市長柯文哲捲入京華城容積率弊案，自8月30日中午被帶走訊問，三天以來波折不斷最後獲無保請回，柯則批評檢方編故事、極盡壓迫凌虐。國民黨立委柯志恩今接受聯訪時坦言，其實有點震驚，跟大家的預期都不同，但非常替柯文哲高興，能夠回去好好休息一下了。

不過，柯志恩在立法院接受聯訪時也提到，柯文哲不僅只有京華城這案子，無論如何，捍衛自己清白，但也不認為這次無保請回代表未來就能平緩，盼釐清真相，也期盼司法勿枉勿縱。她續指，藍綠很多人過去跟柯文哲就是亦敵亦友的關係，這件事情藍營表態的人不是太多，所以很多人都還是在觀望的狀態，還是期望司法給予大家能夠公平正義審判的空間，也不希望媒體無限上綱，24小時疲勞轟炸，強烈呼籲有多少證據說多少話，這次其實有太多影射、很像在拍連續劇，這不應是媒體第四權所應該發揮的公信力。

至於柯文哲稱沈慶京也是台北市民，柯志恩則說，財團不是不能見，但該案如火如荼在討論時，政治人物還是應該要避嫌，不能因為他是台北市民（就不避嫌），沈過去也其實還有非常多案件，彼此之間還是有些關聯度，「政治不能像過去那麼天真，柯文哲不能總說愛怎樣就怎樣，包含社會觀點也需要考量，柯文哲稱沈慶京是以市民身分跟他唱歌，個人覺得這個是不太妥當的」。

柯志恩也說，偵查不公開，但在這段期間，大家期待看到重大證據，這就是認知落差，如果說拿不出證據卻又要這麼久時間？難免質疑是不是有政治因素？或是證據不夠就採取這樣行動？「無論如何無保請回這只是第一關，柯文哲未來還有好幾關」。