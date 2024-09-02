弘光科技大學國際志工隊暑假期間志願到尼泊爾服務10天，為當地學童安排語言、衛教．音樂律動、藝術手做等豐富課程及活動。志工隊長宋茵琪說，今年第2次前往尼泊爾服務，當尼泊爾學童說出「我記得妳」讓她很感動；她發現當地學童沒使用手機，學習專注力高，她自己因擔任隊長職務也從中學習到溝通與協調技巧。

語言治療與聽力學系學生宋茵淇指出，她去年擔任教案長、副隊長工作，在服務過程中學習成長，今年志工隊安排到尼泊爾GEMS、CFO、Pasupati、SKBS等4個學校服務，比去年多出1個學校，且團隊成員由去年的10多位變成28人團隊，要溝通協調課程活動安排、分工等事務，讓她收穫滿滿。

宋茵淇說，今年準備拍攝器材幫學童拍照片，也發現當地小朋友喜歡語言課程，今年團隊準備手偶，利用手偶互動教小朋友語言，效果更好；她認為台灣學童與尼泊爾學童相較之下，尼泊爾學童沒人使用手機，學習專注力高，教起來比較有成就感。

國際志工隊員吳孟蓉說，她負責衛教課程，原先教案預設使用圖片來說明身體器官名稱及功能，實際帶隊時發現當地的教材就已經包含這些基礎的知識組員們，共同討論並結合老師們的建議，補充冷知識來加深學童印象。教學過程中看見孩子們需求，結合當地文化，給出適合的教學內容。

吳孟蓉說，下山採買物資來回走2個小時泥土路、洗冷水澡、上廁所不易，體會這些當地的日常，更懂得珍惜生活在什麼都不缺的台灣是很幸福的事。印象最深刻的是有一晚停電，尼泊爾小朋友和老師怕他們摸黑，幫忙拉電照明，感受友善、純樸的回饋，相當開心。

弘光科大學務長陳志鳴表示，每年舉行國際志工招募及培訓，邀專家學者上志工倫理課程，學生志工著手設計教案及試講、試教，28名分別來自護理、語言治療與聽力學、餐旅管理、智慧科技應用、幼兒保育、營養等系學生，暑假完成為期10天的服務，關懷尼泊爾偏鄉學童，落實聯合國永續發展目標SDG4。