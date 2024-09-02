前台北市長柯文哲涉京華城案，台北地院2日裁定無保請回，柯更聲稱是今年3、4月才知道京華城容積840％一事。民進黨台北市議員顏若芳批評，柯之所以敢對法官說謊，就是在鑽法律漏洞，因柯是被告身分，就算對法官說謊也不用擔負刑責，但騙法官還敢四處聲張，真的是有夠不要臉。

顏若芳指出，2021年11月社民黨議員苗博雅就曾質詢柯文哲，提醒柯北市府給了京華城20％的獎勵容積，而北市府也在同月18日回覆議員質詢，證實自創容積獎勵一事。且2020年11月，柯還以市長章親自簽核京華城都市計畫公展，其中就有京華城的自創容積獎勵內容。

她批評，柯文哲當台北市長，對議員質詢不屑一顧還當耳邊風、市長章亂蓋卻不知情，真是幸好沒當選總統，不然簽什麼喪權辱國的條約還不知道。柯文哲之所以敢對法官說謊，就是在鑽法律漏洞，因柯在本案是被告身分，除非就其他被告的犯罪事實作證，否則不用「具結」，因此就算對法官說謊也不用擔負刑責。

顏若芳怒斥，柯用卑劣手段，騙騙連集遊法、圖利罪都搞不清楚的人還可以，但騙法官還敢四處聲張，真的是有夠不要臉。撒一個謊就要用更多謊言來掩飾，但絕對經不起法律考驗，更騙不過整個社會，柯最後會被自己的滿嘴謊言害死。

★未經判決確定，應推定為無罪。