農藥、提神飲料玻璃空瓶回收活動秋季場4日起開跑！新竹市環保局為推廣正確回收農藥廢容器及飲料玻璃瓶觀念，已於今年辦理2場次回收兌換活動，受到民眾熱烈響應，為加強推廣，再規畫於9月4日、10月9日再次啟動「農藥空瓶及提神飲料玻璃空瓶回收活動」，歡迎民眾踴躍參與。

代理市長邱臣遠表示，市府推動「宜居永續」施政策略，致力提供無汙染的生活環境，透過各種回收活動，加強宣導農藥空瓶的「3沖3洗」措施。同時，為倡導循環經濟，活動特別使用由竹市高效廚餘廠產出的「益生菌培養土」做為好禮之一，使資源能夠在經濟體系中循環使用，實現產業創新與環境保護的雙贏，將竹市打造成永續環保的優質城市。

環保局長江盛任表示，今年春季共計辦理2場次空瓶回收活動，累計農藥空瓶回收量838公斤、能量飲空瓶1918公斤，參加回收民眾達288人次，執行成果亮眼，更獲得民眾熱烈支持與認同，民眾可在9月4日、10月9日的9時至11時到活動現場，繼續支持農藥及提神飲料玻璃空瓶回收活動，一起落實節能減碳。

江盛任說明，農藥空瓶每1公斤可兌換蒲公英衛生紙1包；3公斤兌換好禮3選1，包括清淨海環保洗碗精1瓶或竹市農會50元商品券1張或益生菌培養土1份。

提神飲料玻璃空瓶每10公斤兌換好禮3選1，包括蒲公英衛生紙（12入／串）1份、益生菌培養土1份、竹市農會100元商品券1張。

環保局補充，為確保農藥完全零殘留，避免環境汙染和人員傷害，特別提醒農民在農藥使用完畢後，應先將農藥瓶重複沖水，經過反覆的「3沖3洗」作業，讓清洗水再倒回農藥噴桶中充分利用，最後確認完全沒有農藥殘留，再將空瓶統一收集，交付清潔隊、農會設置的集中點或回收商回收，且不可與其他容器混合回收，避免交叉汙染。

環保局表示，歡迎民眾攜帶農藥空瓶及提神飲料玻璃空瓶至活動現場攤位秤重，回收農藥空瓶每1公斤、3公斤，及提神飲料玻璃空瓶每10公斤即可兌換好禮或農會商品券，每場活動每位民眾限兌換2份宣導品，數量有限，兌完為止。